«Ночь музеев» пройдет в Вологде 21 мая

11.05.2022 [Культура]

Культурная акция «Ночь музеев» пройдет в Вологде 21 мая. 

– В этом году в рамках эксклюзивной музейной программы «О Петре ведайте...», посвященной 350-летию со дня рождения Петра I, гостей праздника ждут яркие и разнообразные мероприятия на площадках музея и музыкальный сюрприз от звонарей Колокольни Софийского Собора в конце вечера, – сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Напомним, «Ночь музеев» — это международная акция, во время которой посетители могут осмотреть музейные экспозиции ночью. Впервые эта акция прошла в Берлине в 1997 году.

Программа «Ночь музеев» в Вологде в 2022 году

Программа Вологодского государственного музея-заповедника

19.00 - Колокольные звоны.
19.05 - Презентация программы праздника

Софийский собор открыт с 19.20 до 23.30
20.00; 21.00; 22.00 – концерты  хоровой академической капеллы. В перерывах экскурсии

Колокольня открыта с 19.20 до 23.30

Симоновский корпус открыт с 19.20 до 23.30
1 этаж – «Царь-реформатор» (театрализация, сеансы каждые 20 мин.)
2 этаж – «Приемы Петра I в Вологде» (театрализация, сеансы каждые 20 мин.)

Экспозиция «Природа и история Вологодского края» – интерактивные площадки.

Иосифовский корпус открыт с 19.20 до 23.30
«Петровская ассамблея»  (театрализация, сеансы каждые 20 мин.)

Экономский дворик открыт с 19.20 до 23.30
 «Город мастеров» в исполнении исторического клуба «Ратник»

Западная стена.
Эксклюзивная экскурсия в хранилище «Книжная сокровищница Кремля» (сеансы - 19.30;20.30;21.30;22.30)

Художественный отдел открыт с 19.20 до 23.30

1 этаж
– Выставка «Мой серебряный век. Роман с камнем» (Елена Данкевич) – программа «Модный микс» от дизайнера Ирины Ивановой.
– Выставка «Истоки вдохновения» - мастер-класс художника Евгения Курочкина
– Выставка «Устюженский народный костюм»

2 этаж
«Древнерусское искусство» - экскурсии.
«Народное искусство» - творческие мастерские

Юго-западная башня открыта с 19.20 до 23.30
Выставка работ народного художника России Никаса Сафронова «Меняя реальность» (отдельный билет)

Консисторский двор
«Познавая науку мастеров-древоделов» - мастер-класс по плотницкому ремеслу.
Интерактивная программа архитектурно-этнографического музея «Семенково».
Интерактивная программа детского морского центра «Меридиан».
Дубок Петра I –  «Сказ о том, как Петр I по Вологде ходил» - экскурсия  с живыми скульптурами в исполнении актеров Театра уличных зрелищ Анны Мухиной.

Музей кружева открыт с  19.10 до 23.30
1 этаж
Выставочные залы - экскурсии на выставке "Выплетая историю кружевом…" (сеансы)
2 этаж
Мастер-классы по кружевоплетению
Зеленый зал - Музейная программа «Кружевные легенды» (сеансы)
Крестьянский зал - театрализация «Сказка про двух сестер-кружевниц» (сеансы)
Работает кафе.

Главный двор кремля – концертная программа:    
19.30 – игровая программа для детей центра «Мадагаскар Kid’s»
20.00 – Шоу мыльных пузырей Татьяны Гуничевой
20.30 – игровая программа «Шоу больших кукол» праздничной корпорации «Микрофон»
21.10 - 21.40 - Степан Трефилов (гитара)
21.40-22.20- Сергей Кузнецов (саксофон) 22.20 -22.50 - дуэт баянистов «Мастер-класс»
22.50-23.30 - А.Соколов и бит-квартет
23.30 -00.00 – Балалайка MIX
00.00-00.20 - огненное шоу в исполнении фаер-группы «Феникс»
00.20 – выход Петра I 
«Камаринская» в исполнении ансамбля звонарей.
Колокольные звоны.

Музей «Мир забытых вещей», ул. Ленинградская, 6
19.00  – экскурсия для сборной группы на выставке «О визитах и визитках»
20.00 – спектакль «Детство» в исполнении заслуженного артиста России Всеволода Чубенко (отдельный билет)

Программа Вологодской областной картинной галереи

Дом Корбакова, Октябрьская, 13

17:00 Премьера спектакля "То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть". Заслуженный артист России Всеволод Чубенко и лауреат международных конкурсов Владислав Чубенко.
17:00 Мастер-класс "Кошечка-ключница" в технике валяния из шерсти от мастер народных промыслов Жанны Вересовой.
17:00 Мастер-класс "У Лукоморья" в технике коллажа по мотивам сказок Пушкина.
18:15 Мини экскурсия с фотосессией по выставке "Немеркнущая классика".
18:30 Спектакль в жанре вербатим "Я вышел из снега".
19:15 Премьера фильма "Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи" (Франция).

Мемориальная мастерская Александра Пентелеева, Козленская, 4

17:00 Мастер-класс по актерскому мастерству "Заплакать как Сара Бернар, или как играли до системы Станиславского?"
17:30 Интерактивная программа "Апельсины, кактусы, металлические рыбы. Загадки Александра Пантелеева" по выставке "Магия формы".
18:30 Мастер-классы по флористике "Магия прекрасного". Создание букета от лауреата международных выставок Елены Антипиной.

Шаламовский дом, Сергея Орлова, 15

17:00 Экскурсия по выставке графики современного японского художника Хироаки Мияямы "Гэндзи-моногатари".
17:45 Выставка одной картины: Федор Богородский "Рабочая слободка" к 100-летию создания картины.
17:45 Мастер-класс "Шрифты в культуре" от художника, архитектора, дизайнера Михаила Приемышева.
18:00 Мастер-класс от художника, дизайнера, лауреата международных конкурсов Романа Захарова.
19:00 Литературно-музыкальная композиция "О, весна, без конца, без краю".
Лауреаты профессиональных конкурсов Лариса Кочнева и Анна Малиновская.
Показ дизайнерских коллекций Романа Захарова.

Тэги: Ночь музеев, фестиваль, акция, музеи, концерты

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