Культурная акция «Ночь музеев» пройдет в Вологде 21 мая.

– В этом году в рамках эксклюзивной музейной программы «О Петре ведайте...», посвященной 350-летию со дня рождения Петра I, гостей праздника ждут яркие и разнообразные мероприятия на площадках музея и музыкальный сюрприз от звонарей Колокольни Софийского Собора в конце вечера, – сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Напомним, «Ночь музеев» — это международная акция, во время которой посетители могут осмотреть музейные экспозиции ночью. Впервые эта акция прошла в Берлине в 1997 году.

Программа «Ночь музеев» в Вологде в 2022 году

Программа Вологодского государственного музея-заповедника

19.00 - Колокольные звоны.

19.05 - Презентация программы праздника

Софийский собор открыт с 19.20 до 23.30

20.00; 21.00; 22.00 – концерты хоровой академической капеллы. В перерывах экскурсии

Колокольня открыта с 19.20 до 23.30

Симоновский корпус открыт с 19.20 до 23.30

1 этаж – «Царь-реформатор» (театрализация, сеансы каждые 20 мин.)

2 этаж – «Приемы Петра I в Вологде» (театрализация, сеансы каждые 20 мин.)

Экспозиция «Природа и история Вологодского края» – интерактивные площадки.

Иосифовский корпус открыт с 19.20 до 23.30

«Петровская ассамблея» (театрализация, сеансы каждые 20 мин.)

Экономский дворик открыт с 19.20 до 23.30

«Город мастеров» в исполнении исторического клуба «Ратник»

Западная стена.

Эксклюзивная экскурсия в хранилище «Книжная сокровищница Кремля» (сеансы - 19.30;20.30;21.30;22.30)

Художественный отдел открыт с 19.20 до 23.30

1 этаж

– Выставка «Мой серебряный век. Роман с камнем» (Елена Данкевич) – программа «Модный микс» от дизайнера Ирины Ивановой.

– Выставка «Истоки вдохновения» - мастер-класс художника Евгения Курочкина

– Выставка «Устюженский народный костюм»

2 этаж

«Древнерусское искусство» - экскурсии.

«Народное искусство» - творческие мастерские

Юго-западная башня открыта с 19.20 до 23.30

Выставка работ народного художника России Никаса Сафронова «Меняя реальность» (отдельный билет)

Консисторский двор

«Познавая науку мастеров-древоделов» - мастер-класс по плотницкому ремеслу.

Интерактивная программа архитектурно-этнографического музея «Семенково».

Интерактивная программа детского морского центра «Меридиан».

Дубок Петра I – «Сказ о том, как Петр I по Вологде ходил» - экскурсия с живыми скульптурами в исполнении актеров Театра уличных зрелищ Анны Мухиной.

Музей кружева открыт с 19.10 до 23.30

1 этаж

Выставочные залы - экскурсии на выставке "Выплетая историю кружевом…" (сеансы)

2 этаж

Мастер-классы по кружевоплетению

Зеленый зал - Музейная программа «Кружевные легенды» (сеансы)

Крестьянский зал - театрализация «Сказка про двух сестер-кружевниц» (сеансы)

Работает кафе.

Главный двор кремля – концертная программа:

19.30 – игровая программа для детей центра «Мадагаскар Kid’s»

20.00 – Шоу мыльных пузырей Татьяны Гуничевой

20.30 – игровая программа «Шоу больших кукол» праздничной корпорации «Микрофон»

21.10 - 21.40 - Степан Трефилов (гитара)

21.40-22.20- Сергей Кузнецов (саксофон) 22.20 -22.50 - дуэт баянистов «Мастер-класс»

22.50-23.30 - А.Соколов и бит-квартет

23.30 -00.00 – Балалайка MIX

00.00-00.20 - огненное шоу в исполнении фаер-группы «Феникс»

00.20 – выход Петра I

«Камаринская» в исполнении ансамбля звонарей.

Колокольные звоны.

Музей «Мир забытых вещей», ул. Ленинградская, 6

19.00 – экскурсия для сборной группы на выставке «О визитах и визитках»

20.00 – спектакль «Детство» в исполнении заслуженного артиста России Всеволода Чубенко (отдельный билет)

Программа Вологодской областной картинной галереи

Дом Корбакова, Октябрьская, 13

17:00 Премьера спектакля "То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть". Заслуженный артист России Всеволод Чубенко и лауреат международных конкурсов Владислав Чубенко.

17:00 Мастер-класс "Кошечка-ключница" в технике валяния из шерсти от мастер народных промыслов Жанны Вересовой.

17:00 Мастер-класс "У Лукоморья" в технике коллажа по мотивам сказок Пушкина.

18:15 Мини экскурсия с фотосессией по выставке "Немеркнущая классика".

18:30 Спектакль в жанре вербатим "Я вышел из снега".

19:15 Премьера фильма "Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи" (Франция).

Мемориальная мастерская Александра Пентелеева, Козленская, 4

17:00 Мастер-класс по актерскому мастерству "Заплакать как Сара Бернар, или как играли до системы Станиславского?"

17:30 Интерактивная программа "Апельсины, кактусы, металлические рыбы. Загадки Александра Пантелеева" по выставке "Магия формы".

18:30 Мастер-классы по флористике "Магия прекрасного". Создание букета от лауреата международных выставок Елены Антипиной.

Шаламовский дом, Сергея Орлова, 15

17:00 Экскурсия по выставке графики современного японского художника Хироаки Мияямы "Гэндзи-моногатари".

17:45 Выставка одной картины: Федор Богородский "Рабочая слободка" к 100-летию создания картины.

17:45 Мастер-класс "Шрифты в культуре" от художника, архитектора, дизайнера Михаила Приемышева.

18:00 Мастер-класс от художника, дизайнера, лауреата международных конкурсов Романа Захарова.

19:00 Литературно-музыкальная композиция "О, весна, без конца, без краю".

Лауреаты профессиональных конкурсов Лариса Кочнева и Анна Малиновская.

Показ дизайнерских коллекций Романа Захарова.