«Прокофьев качает»: Владислав Чубенко о популяризации классической музыки в Вологде

27.01.2021 [Культура]

Серия мероприятий, посвящённых популяризации классической музыки, проводится в Вологде с сентября прошлого года. Организатор этих концертов – молодой вологодский пианист Владислав Чубенко. Владислав окончил Московскую консерваторию, сейчас проходит аспирантуру и живёт в столице, но не забывает родной город.

Накануне одного из концертов NewsVo пообщался Владиславом и спросил о том, каких музыкантов он планирует представить вологодским зрителям.

– Как вы формируете программу концертов? По какому принципу выбираете музыкантов и произведения?

– Всё решается в диалоге с музыкантами. Есть спектакли, которые мы делаем с отцом (Всеволодом Чубенко, Заслуженным артистом России, создателем «Своего театра». Речь идёт о спектаклях «Сказки про жизнь» и «Химчистка для шпиона» – ред.), там есть литературный источник и уже с ним работаем. А музыканты все приезжие. На данный момент, все они из Московской консерватории. При выборе программы для меня важно, чтобы слушателю было интересно. Стараемся составить программу так, чтобы была представлена музыка разных эпох и направлений, от барокко до авангарда, от Баха до ныне живущих композиторов. Ещё на этапе выбора очень важно, что музыканты смогут рассказать публике в ходе общения.

- О чём они рассказывают?

- О произведениях, о композиторах. Это получается такой немножечко вальяжный, в хорошем смысле, экскурс в историю музыки. Мы стараемся представить информацию в лёгкой и непринуждённой форме, хотя иногда копаем достаточно глубоко. Кроме того, я прошу музыкантов рассказывать что-то из своей жизни, почему они выбрали это произведение, что эта композиция вызывает у них внутри. Чтобы настроить публику на определенный лад. Потому что музыка сложнее для восприятия, чем театр, например. Здесь нет слова, нет общепринятого визуального впечатления. 

– На какую аудиторию рассчитаны эти концерты?

– На неподготовленную! У людей, как мне кажется, и не только в Вологде, а вообще, есть некоторые предрассудки касательно академической музыки. Я часто слышу, что их отпугивают пышные консерваторские залы, большая сцена, официоз, церемониальность. И мне важно, чтобы зрители поняли, что музыканты – это тоже люди. Мы хотим показать, что это доступно, что в этом можно разобраться, это полезно и нужно. Ведь классика бывает совершенно разная! 

– Расскажите, про ближайший концерт.

– 30-го января я приеду уже не в качестве конферансье, а уже и сам сыграю вместе с виолончелистом Двидом Ежовым, аспирантом Московской консерватории. Программа будет достаточно разнохарактерная. У нас будет виолончельная соната Бетховена – одна из самых его знаменитых вещей, очень жизнерадостная. Также мы сыграем очень популярную сонату Прокофьева. Выражаясь современным языком, она качает очень сильно! Там такие ритмы и прокофьевские темы, которые забавляют. В ней много юмора, какого-то сарказма и, в то же время, очень проникновенные мысли. И об этом мы обязательно расскажем в ходе концерта. Помимо этого, Давид исполнит соло – испанскую сюиту относительно неизвестного композитора ХХ века Кассадо. Там такая яркая, виртуозная и теплая музыка!

– Какую музыку ещё планируете привезти в Вологду?

– В самых ближайших планах привезти мультижанровую вокалистку, не совсем академическую. Также в планах показать разнообразие академической музыки вплоть до современной с использованием электронных инструментов.

На концерте в Вологде в ближайшую субботу выступят Владислав Чубенко (фортепиано) и Давид Ежов (виолончель) - лауреаты международных конкурсов, ассистенты-стажеры Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Начало концерта 30 января в 19:00 в зале кофейни «Д’ФлёрЪ» по адресу: Вологда, ул. Мира, д.13, телефоны для заказа билетов: (8172) 21-16-00, +7 953 509 12 91.
 

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