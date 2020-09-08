Двумя премьерами и новым пространством встретит вологжан в сентябре «Свой театр» Всеволода Чубенко

Два премьерных спектакля представит вниманию зрителей Свой театр Всеволода Чубенко в сентябре. Так, 18 и 19 сентября состоятся премьерные показы спектакля «Можно попросить Нину?» (14+).

- Это спектакль по рассказу Кира Булычёва, - рассказал NewsVo Всеволод Чубенко. – В нём участвует актриса вологодского ТЮЗа Татьяна Варенья. Режиссер – Андрей Камендов. Надеюсь, получился пронзительный, добрый и трогательный спектакль.

Ещё одна премьера – спектакль «Химчистка для шпиона» (14+). Его можно будет увидеть 20, 26 и 27 сентября.

- После всей этой пандемии очень не хотелось грузить людей чем-то очень серьёзным, - говорит о спектакле Всеволод Чубенко. – Здесь мы работали вместе с сыном – Владиславом Чубенко. Он пианист, в этом году окончил консерваторию. Зимой мы с ним сделали на двоих спектакль «Сказки про жизнь» по рассказам Константина Паустовского и музыке Николая Метнера. Это, кстати, тоже пока не сильно отыгранный спектакль. Только мы его выпустили, как сразу начался карантин. Так что его тоже можно считать премьерой. Но если в «Сказках про жизнь» всё серьёзно и лирично, то «Химчистка для шпиона» - это остросюжетный сентиментальный концерт по мотивам прозы Сергея Довлатова. Здесь много музыки. Поскольку это пародия на шпионскую историю, то здесь, например, есть музыкальные фрагменты из фильма «17 мгновений весны» и есть мелодии, которые упоминаются в тексте.

Концерт «Химчистка для шпиона» создавался специально для нового пространства «Д'Флёр», которое вскоре откроется в Вологде на Мира, 13 рядом с флористической кофейней.

- Я вижу это как клубное пространство человек на 50-60, - объясняет Всеволод Чубенко. – Не театр в чистом виде! И это наш с сыном общий проект. Он берет на себя музыкальную составляющую: музыкальные программы и концерты молодых исполнителей. Формат помещения предполагает общение со зрителем.

По словам Всеволода Чубенко новое помещение на Мира, 13 не будет пересекаться по репертуару с Домом актера и музеем «Мир забытых вещей».