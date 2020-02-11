«Свой театр» Всеволода Чубенко представит в Вологде новый спектакль

11.02.2020 [Культура]

Премьера спектакля «Своего театра» Всеволода Чубенко «Сказки про жизнь» по рассказам Константина Паустовского пройдёт в Вологде в музее «Мир забытых вещей» 16 февраля.

Этот спектакль  - первый опыт совместной работы отца и сына:  Заслуженного артиста России Всеволода Чубенко и студента Московской государственной консерватории имени Чайковского Владислава Чубенко.

— Так получилось, что инициатором этой постановки был Влад. Это он попросил отца послушать «Музыкальные сказки» композитора Николая Метнера, — рассказала NewsVo PR-директор «Своего театра» Наталия Чубенко. — Параллельно с этим критик попросила Всеволода обратить внимание на произведения Паустовского. Он как раз изучал биографию писателя, разбирал его литературные произведения и тут ему попались «Сказки» Паустовского. Музыка и текст сошлись.

Премьера спектакля пройдёт 16 февраля. Дата следующего показа пока не известна, так как Владислав не часто бывает в Вологде, сейчас он живёт в Москве. В этом году он заканчивает обучение в Московской государственной консерватории имени Чайковского. У него достаточно напряженный график учёбы и выступлений.

— Влад просто уникальный человек, очень целеустремлённый! — говорит Наталия. — Он учился в музыкальной школе и в колледже искусств в Вологде, потом пошел в армию, и после армии ему удалось поступить на бюджет в московскую консерваторию! 

В спектакле прозвучат отрывки рассказов Паустовского «Ручьи, где плещется форель», «Телеграмма», «Беглые встречи», «Акварельные краски» и «Колотый сахар». Живое музыкальное сопровождение — Владислав Чубенко исполнит на фортепиано «Музыкальные сказки» Метнера.

Возрастное ограничение 14+

Тэги: Театры, спектакль

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