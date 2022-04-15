Спектакль по детским воспоминаниям художника Владимира Корбакова пройдет в Вологде 22 апреля

Премьера спектакля-вербатима «Я вышел из снега…» состоится в Доме Корбакова в Вологде 22 апреля.

Это постановка по детским воспоминаниям Владимира Корбакова, которая приурочена к 100-летию со дня рождения мастера.

Вербатим (от лат. verbatim — дословно – ред.) — это вид театра, в котором спектакли строятся на дословном воспроизведении прямой речи реальных людей.

Владимир Корбаков (1922 — 2013) — народный художник России, действительный член Российской академии художеств, Почетный гражданин города Вологды и Сокольского муниципального района, участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны. Еще при жизни Владимир Николаевич подарил свои лучшие работы Вологде.

Начало спектакля 22 апреля в 16:00 в Музейно-творческом центре народного художника России Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.