Выставку работ русских и западноевропейских художников 18-19 веков готовит Вологодская картинная галерея

13.04.2022 [Культура]

Выставку «Немеркнущая классика» готовят к открытию сотрудники Вологодской картинной галереи. 15 апреля в Доме Корбакова откроется юбилейная выставка, приуроченная к 70 летию открытия галереи. 

– В экспозиции будут представлены работы русских и западноевропейских художников 18-19 веков, принадлежащих нашему собранию. Большинство из них – это картины, находящиеся в запасниках галереи с 1950-х годов. В свое время они были переданы в Вологду из крупнейших музейных коллекций нашей страны, таких как Третьяковская Картинная Галерея, Государственный Русский музей, художественные музеи Саратова и Нижнего Новгорода. 

Одним из открытий выставки станет демонстрация недавно отреставрированной картины «Смерть Святой Лукреции», авторство которой приписывается голландскому мастеру 18-го века Герарду де Лерессу.

Посетители также увидят картины русских художников – прославленных пейзажистов: Николая Дубовского, Льва Лагорио и Игоря Грабаря, жанристов: Филиппа Малявина и Петра Бучкина.

Историческая тема передана в картине Михаила Нестерова. 

– Среди полотен известных живописцев достойное место занимают и произведения, связанные с Вологодской землей. Это и художники, открывшие широкой публике особенную красоту северного пейзажа – Александр Борисов, Феодосий Вахрушов и Анна Каринская, талантливые портретисты, имена которых, увы, не дошли до наших дней, но которые оставили в своих полотнах красноречивые свидетельства прошлого родного края, – рассказывают сотрудники галереи.

Посетить выставку можно с 15 апреля по 29 мая в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13 со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (6+)

Тэги: выставка, юбилей, картины, художники, реставрация

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