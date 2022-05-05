Уполномоченная по правам ребенка заинтересовалась питанием в детсадах Вологодской области

Уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова в связи с поступившими обращениями об организации питания детей в дошкольных образовательных организациях на этой неделе изучила питание детей в садиках Кадуйского, Устюженского районов, города Вологды и города Череповца. Она согласна, что изменения в меню были внесены.

«В связи с повышением цен на продукты питания во всех детских садах, кроме Кадуйского района, выход готовых блюд соответствует требованиям санитарного законодательства. Однако для обеспечения этого были внесены изменения в меню. Мясо заменено на курицу, уменьшился объём масла в каше, кондитерские изделия заменены на белый пшеничный хлеб, на ужин запеканки, пудинги заменены на молочный суп, что повлияло на снижение калорийности и соотношение белков, жиров и углеводов. В ходе работы выявлены нарушения в ведении документации по питанию, что не оказало влияния на качество самого питания. Установлено, что незначительное повышение родительской платы (от 100 до 200 рублей в месяц) позволило обеспечить нормативный выход блюд. Также установлено, что примерные десятидневные меню в связи с повышением цен приняты на один месяц. В настоящее время цены на ряд продуктов снижаются, планируется корректировка меню с учётом этого.По всем проверкам, которые были проведены, в том числе, с представителем Роспотребнадзора, будут направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений в адрес руководителей муниципальных образований», — сообщила омбудсмен.

Ранее NewsVo писал, что около 400 родителей Вологды написали обращение на все уровни власти о том, что питание в детских садах изменилось. Родители не голословны. Они ссылаются на новое меню, утвержденное МАУ «Центр социального питания» 1 апреля. В новом меню по сравнению с прошлым снизилась калорийность, вес некоторых блюд, произошла замена ингредиентов. Родители стали замечать, что дети приходят из садика голодные. В администрации города им отвечают, что все соответствует нормам СанПиН. Родители просят власти просубсидировать питание и вернуть меню осени. Плата за детский сад при этом поднялась. В своем обращении родители просят пересмотреть средний размер оплаты за детский сад, который не менялся с 2013 года. От него зависит фактический размер компенсации. По их мнению, это поможет стабилизировать ситуацию с питанием в детских садах.

26 апреля в Вологде состоялась конференция Общественного совета города Вологды. Она была посвящена питанию в детских садах. Родителей, которые написали обращение к властям, также пригласили на заседание Совета. Там они еще раз попросили поддержать их обращение. Почти два часа депутаты, общественники, сотрудники управления образования, ЦСП, заведующие детских садов обсуждали сложившуюся проблему. Многие члены общественного совета говорили о том, что в садиках кормят хорошо. Кто-то обратил внимание, что в еде много быстрых углеводов. Родители обращали внимание именно на изменения в меню, а не на то, как готовят. Несмотря на то, что родителей убеждают в том, что проблема надумана, конференцию общественного совета посмотрели около 30 тысяч человек. В итоге директор ЦСП заявила, что меню будет изменено в мае.

При этом представители общественного совета подняли вопрос о том, что надо рассмотреть насколько целесообразно поднимать при этом плату за детский сад. Родители, которые подписывали обращение уверены, что при повышении платы за детский сад, вопрос пересмотра компенсации будет стоять острее. Они ждут решения по этому вопросу от депутатов Заксобрания и губернатора Вологодской области, надеясь на то, что будут услышаны.