Совет по питанию: меню в садах Вологды будет изменено, оплату за сад надо поднимать

26 апреля в Вологде состоялась конференция Общественного совета города Вологды. Она была посвящена питанию в детских садах. В последнее время на меню в дошкольных образовательных учреждениях было много нареканий.

Ранее NewsVo писал, что около 400 родителей Вологды написали обращение на все уровни власти о том, что питание в детских садах изменилось. Родители не голословны. Они ссылаются на новое меню, утвержденное МАУ «Центр социального питания» 1 апреля. В новом меню по сравнению с прошлым снизилась калорийность, вес некоторых блюд, произошла замена ингредиентов. Родители стали замечать, что дети приходят из садика голодные. В администрации города им отвечают, что все соответствует нормам СанПиН. Родители просят власти просубсидировать питание и вернуть меню осени. Плата за детский сад при этом поднялась. В своем обращении родители также просят пересмотреть средний размер оплаты за детский сад, который не менялся с 2013 года. От него зависит фактический размер компенсации.

Родителей, которые написали обращение к властям, также пригласили на заседание Совета. Там они еще раз попросили поддержать их обращение. Почти два часа депутаты, общественники, сотрудники управления образования, ЦСП, заведующие детских садов обсуждали сложившуюся проблему. Многие члены общественного совета говорили о том, что в садиках кормят хорошо. Кто-то обратил внимание, что в еде много быстрых углеводов. Родители обращали внимание именно на изменения в меню, а не на то, как готовят. В итоге директор ЦСП заявила, что меню будет изменено в мае.

Депутат гордумы Елена Земчихина на заседании высказала непопулярное мнение о том, что надо поднимать плату в детских садах, чтобы сохранить меню на приемлемом для всех уровне. Она отметила, что сейчас страдает и бюджет. Актив родителей не поддержал это решение. Однако, одна из родительниц Вологды, комментируя трансляцию в режиме онлайн в группе в ВК тоже высказалась за повышение оплаты. После заседания газета Вологда.РФ в своей группе написала о том, что о итогам обсуждения «Общественный совет города Вологды поддержал предложение родителей по необходимости рассмотреть возможность увеличения оплаты стоимости за детские сады в пользу улучшения качества питания».

Родители, которые писали обращение говорят о том, что они такого мнения не высказывали на Совете. Если же, оплата будет повышена, вопрос пересмотра среднего размера оплаты за детский сад, от которого считают компенсацию встанет еще острее. Но это уже вопрос, который надо решать на уровне области.

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Марина Денисова заявила на заседании, что в ЗСО также рассматривают эти вопросы, на которое обратили внимание родители в своем обращении.

«Из положительного, нас обрадовало то, что меню попытаются скорректировать. Это значит, что нас услышали. Но вопрос дополнительного субсидирования и компенсации пока остается. Мы надеемся на то, что власти и дальше будут идти на диалог, и всем удастся прийти к единому решению. Большая надежда в этом вопросе на законодательное собрание и правительство области», — говорят в активе родителей Вологды.

За инициативу родителей высказался член общественного совета города Вологды Федор Суханов.

Подобная ситуация с питанием возникла в начале апреля и в Сахалинской области. Там откликнулись на слова родителей. И ради того, чтобы сохранить качественное детское питание в образовательных учреждениях, правительство Сахалинской области решило выделить дополнительные деньги.