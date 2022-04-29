Проголосовать за общественные пространства Вологды для благоустройства в 2023 году можно до 30 апреля

29.04.2022 [Общество]

30 апреля завершается голосование за общественные пространства для благоустройства в 2023 году. Это голосование проводится по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» идет на федеральной платформе 35.gorodsreda.ru. Уже почти девять тысяч жителей Вологды проголосовали за объекты, которые они считают важными.

– На голосование Вологда представила восемь территорий. На сегодняшний день больше всего голосов отдано за парк Ветеранов, за ним следуют бульвар на улице Ильюшина и Осановская роща. Поддержка остальных пространств пока заметно отстает. Я благодарю всех вологжан, уже принявших участие в голосовании, и призываю высказать свое мнение тех, кто этого еще не сделал. Хочу подчеркнуть, что с участием жителей не просто определяется территория, но и разрабатывается проект, а затем контролируются работы. Мы делаем пространство, где вологжанам всех возрастов будет удобно, интересно. Именно такими получились, например, бульвар на Пирогова и Рождественский парк, благоустроенные по итогам Градсоветов, проведенных губернатором Олегом Кувшинниковым. Кстати, обе территории вошли в реестр лучших практик благоустройства по мнению Минстроя, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

На голосование выдвинуты следующие пространства: 

  • аллея по проспекту Победы, 
  • бульвар по ул. Ильюшина, 
  • площадь им. Бабушкина, 
  • 2-й этап благоустройства Осановской рощи, 
  • парк Ветеранов, 
  • зеленая зона между домами №58-60 по ул. Энгельса, 
  • территория Парка Мира со стороны Заречья 
  • сквер у дома – музея Петра I. 

– К каждому пункту прилагается описание пространства, предложения жителей по будущему благоустройству, оформленные в эскизный проект, а также контакты куратора территории.  Ему можно задать возникающие вопросы. Голосовать за объекты благоустройства могут все жители Вологды в возрасте от 14 лет, сделать это можно до 30 мая, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Проголосовать на сайте 35.gorodsreda.ru можно самостоятельно или с помощью волонтеров, которые специально для этого дежурят на 13 площадках в разных районах Вологды: у ЦУМа, ТЦ «Оазис», на Каменном мосту, аллее Ильюшина, в Ковыринском парке, у ТЦ «Шоколад», «Мармелад», «Магистраль», «Апельсин», у Дворца спорта на ул. Конева, у гипермаркетов на ул. Горького, 122, Дальней, 33, Конева, 14а. В будние дни добровольцы работают на точках с 16:00 до 20:00, в выходные — с 14:00 до 18:00.

Волонтеры расскажут о проекте и предлагаемых для голосования пространствах. При себе у них есть планшеты, с помощью которых вы сможете проголосовать.

Ранее NewsVo рассказывал, что по программе «Формирование комфортной городской среды» в Вологде с 2017 года ремонтируют дворы и благоустраивают общественные пространства. Так, например, благоустроены площадь Чайковского, Ковыринский парк (1 этап), Фрязиновский парк, два участка улицы Емельяново в селе Молочное, сквер на улице Чернышевского, 73, пешеходные дорожки от перекрестка улиц Мишкольцкой и Болонина, тротуар по улице Пионерской от дома №14а до дома №22, скверы «у пропеллера» на ул. Можайского, 28, проспекте Победы, 66, аллея Славы в Лосте, бульвар по улице ПироговаОсановская роща (1 этап), Рождественский парк

Тэги: благоустройство, голосование

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