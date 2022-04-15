Ульяне Ланской продлили срок содержания в психиатрической больнице

15.04.2022 [Общество]

Ульяне Ланской, которая подозревается в убийстве 9-летней Сони жаворонковой, продлен срок пребывания в психиатрической больнице.

Как ранее сообщал NewsVo, в марте Ланская была переведена в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, по решению городского суда.

«14 апреля 2022 года постановлением Вологодского областного суда в порядке ст. 435 УПК РФ продлен срок помещения Ланской в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, на период рассмотрения уголовного дела судом», — сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Напомним, Ланская обвиняется в убийстве 9-летней Софии Жаворонковой. Тело Сони было обнаружено 18 октября прошлого года в квартире дома в Долгом переулке. Девочка была зарезана ножом.

В декабре Ланская дала признательные показания по этому делу.

Тэги: психиатрическая больница, убийство, областной суд
Сюжет: Убийство Сони Жаворонковой

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