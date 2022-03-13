Ульяну Ланскую переводят в стационар психиатрической больницы

13.03.2022 [Общество]

Вологодский городской суд вынес постановление о переводе Ульяны Ланской, содержащейся под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Напомним, Ланская обвиняется в убийстве 9-летней Софии Жаворонковой. Тело девятилетней Сони, было обнаружено 18 октября прошлого года в квартире по адресу: Вологда, Долгий переулок, 8. Девочка была зарезана ножом.

В декабре Ланская дала признательные показания по этому делу.

Следователи ходатайствовали о переводе Ланской в Вологодскую областную психиатрическую больницу на срок предварительного расследования, то есть по 18 апреля этого года.

– Суд принял во внимание, что у Ланской по результатам судебно-психиатрической экспертизы от 23 декабря 2021 года установлено психическое расстройство, требующее ее помещения в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и удовлетворил ходатайство следователя. С учетом того, что в настоящее время предварительное расследование не окончено, суд установил срок помещения Ланской в психиатрический стационар по 18.04.2022 г., – говорится в сообщении из суда.

Суд запретил Ульяне Ланской общение с потерпевшей и свидетелями по данному уголовному делу. Исключением станут только специальные следственные и процессуальные действия, отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, а также использование сети Интернет.

Также сообщается, что осуществление контроля за соблюдением указанных ограничений суд возложил на администрацию Вологодской областной психиатрической больницы.
 

Тэги: убийство девочки, психиатрическая экспертиза, следствие
Сюжет: Убийство Сони Жаворонковой

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