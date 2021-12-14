Ульяна Ланская дала признательные показания по делу об убийстве Сони Жаворонковой

Ульяна Ланская, которая в настоящее время остается главной подозреваемой по делу об убийстве 9-летней Сони Жаворонковой, дала признательные показания. Об этом заявил следователь по делу во время вынесения постановления о продлении ареста подозреваемой.

Напомним, первоначально задержанная по подозрению в убийстве девочки Ульяна Ланская отрицала свою причастность к преступлению.

«По ходатайству следствия, с учетом мнения гособвинителя и защитника суд принял решение о рассмотрении ходатайства следствия в отсутствие Ланской, поскольку со 2 декабря она находится в ФГБУ „НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского“ в Москве, где ей проводится стационарная судебно-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Мать погибшей Сони Жаворонковой не изъявила желания присутствовать в судебном заседании.

Следователь ходатайствовал о продлении срока содержания Ланской под стражей, поскольку срок предварительного следствия продлен до 18 марта 2022 года. За это время необходимо провести следственные и процессуальные действия, в том числе допросить свидетелей, получить заключения экспертов, а также предъявить Ланской окончательное обвинение.

Как пояснил следователь, оснований для отмены меры пресечения нет. Ходатайство было поддержано прокурором.

Продлению ареста подозреваемой возражал только ее адвокат, который заявил, что Ланская имеет заболевание и нуждается в медицинской помощи.

Вологодский городской суд продлил срок содержания Ульяны Ланской под арестом по 18 марта 2022 года.