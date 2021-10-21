Ланская журналистам в зале суда: "Еще неизвестно, кто ее убил"

21.10.2021 [Происшествия]

Ульяна Ланская, которую подозревают в убийстве девятилетней девочки,  ответила на вопросы журналистов. Однако, в разговоре с ними, она стала отрицать свою причастность к убийству.

Напомним, ранее женщина дала признательные показания следствию. Сегодня в городском суде было рассмотрено ходатайство следствия об ее аресте. После заседания журналисты задали подозреваемой в убийстве несколько вопросов. 

На вопрос представителей СМИ о том, почему женщина так жестоко расправилась с маленькой Соней, Ланская ответила, что «никак не расправлялась» с девочкой. 

«Дело в том, что у меня анализ рак крови, хронический лимфолейкоз, у меня старший сын тоже болеет этим заболеванием, мать, тут чуть ли не все члены семьи болеют этим заболеванием. Так тут еще я сдавала квартиру двум мужчинам, которые до меня еще там жили. Так что неизвестно, кто ее убил вообще. Потому что там наверху еще стояли две мужчин. Там еще стояли несколько человек, которые у меня снимали квартиру. Алкоголики», — ответила Ланская.

На вопрос о том, зачем тогда она убежала в Карелию, женщина пояснила, что это из-за болезни.

«Я онкозаболевание лечу. У меня очень много лимфоцитов в крови. Мне выписана химиотерапия. Я поехала на переливание крови».

Когда журналист напомнил Ланской, что вчера она дала признательные показания, подозреваемая опять прикрылась болезнью.

«Я очень плохо себя чувствую. Мне уже жить осталось не так долго. Знаете, что такое рак крови? Это все. Это смерть. Тем более, вирусный лейкоз. Так что я уже еле говорю сама-то, видите. Я думаю, что смысла нет уже. все равно прямая дорога через несколько месяцев на тот свет. 

Далее женщина, сказала, что не знакомилась специально с девочками. Что они просто расклеивали листовки, и отдали одну ей. Потом они все вместе пошли к ней в гости пить чай.  По словам, Ланской после этого ничего не было. Одна девочка ушла, вторая осталась в ее квартире. А затем, якобы, ушла и сама женщина. 

Там стояли мужчины. Алкоголики. Которые раньше снимали у меня квартиру, — снова повторила она. 

Ульяна Ланская, напомним, была задержана в понедельник, 18 октября на территории Карелии. В соседний регион женщина уехала после убийства 9-летней Сони Жаворонковой.

Девочка пропала в субботу, 16 октября, а спустя три дня поисков была найдена убитой в квартире Ульяны Ланской. При этом следствие сомневается в ее вменяемости и сразу после задержания женщина была помещена в психиатрическую больницу карельского города Беломорск. Накануне женщина была этапирована в Вологду. 

На первых допросах задержанная призналась в преступлении и рассказала, что убила девочку «на почве возникших неприязненных отношений». 

Сегодня в городском суде было рассмотрено ходатайство следствия об аресте Ульяны Ланской.

Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления и то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил ее под стражу по 18 декабря 2021 года включительно.

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