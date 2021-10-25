Мать погибшей Сони Жаворонковой встретилась с журналистами и рассказала о том, как пропала дочь

25.10.2021 [Общество]

Анна Жаворонкова призналась, что растерзала бы убийцу своего ребенка.

«Ей нет места даже в аду», — сказала женщина в эфире передачи «За гранью», которая вышла сегодня на НТВ.

Она не видела убийцу своего ребенка, но считает, что ее должны судить по закону. А если бы была возможна смертная казнь, то только так. 

Сама Анна объяснила, что отпустила Соню гулять в 10 часов утра в субботу 16 октября. Ее подружка жила через дорогу, поэтому женщина не беспокоилась. Телефона у Сони не было. Спохватились только вечером. С утра приехал наряд полиции. Тут же были организованы поиски ее дочери. Анна была первой подозреваемой в убийстве. 

«Я же не думала, что такое может случится», — продолжает женщина. 

Соня, по словам матери, была очень отзывчива к миру. Не так давно в школе они проходили тему загрязнения окружающей среды. Ей эта тема очень запала в душу. Так и родилась идея листовок, которые будут призывать людей вести себя более ответственно по отношению к природе.

Именно с этими листовками и поймала девочек Ульяна Ланская, которую подозревают в убийстве Сони.

«Моя дочь просто жертва обстоятельств. Никто ничего не видел, не слышал и не помог», — говорит Анна.

О смерти дочери она узнала через интернет. А затем Анну просто забрали в отдел, как подозреваемую. 

«Я до последнего думала, что она жива», — признается женщина.

Она говорит, что дочери не свойственно было уходить.  

«Я снимала квартиру специально рядом со школой. Что бы ей было близко ходить. Соня любила розовые яркие вещи, у нее была игрушка беззубик черный любимая. Мы его положили в гроб. Еще она хотела проткнуть уши. Сережки я тоже положила в гроб. Есть еще попрыгунчик, я его оставила себе, — призналась в слезах Анна.

Но, не смотря на то, что в программе Анна заявила, что Соня не имела склонности к уходам из дома, все-таки, девочка могла остаться ночевать иногда у подружек. 

Анну Жаворонкову боялись пускать в морг. Когда она приехала туда, только там узнала, что для девочки уже заказан гроб. Все похороны были организованы без нее. Мать не спрашивали о том, как она хочет похоронить дочь. А вологжане затравили женщину, убитую горем. Прямо в студии соседка Жаворонковых осудила мать Сони за плохое воспитание детей, обвинила в занятиях проституцией и употреблении алкоголя.  Соседи обращались в органы опеки по поводу Анны Жаворонковой. 

Кроме этого, соседка сказала, что Ульяна Ланская 15 октября подходила и к ее одиннадцатилетней дочери. Спрашивала, пьет ли она таблетки, какого у него цвета понос. Ланская преследовала ее дочь до подъезда. Но, рядом оказался знакомый мужчина, которой довел девочку до квартиры. 

В студию были приглашена так же председатель ТСЖ дома,  в котором была убита девочка, Надежда Мельникова. Она рассказала, что соседка Ланской видела женщину с Соней, но подумала, что той вернули дочь, и она просто с ней гуляет. Вообще, по словам председателя ТСЖ Надежды Мельниковой, по Ланской было видно, что она ненормальная.  

«Я ее боялась. Она могла кричать на тротуаре. Один раз закинула мусор прямо мне в квартиру. С глазами ее встретиться было очень страшно», — сказала Надежда Мельникова.

Мельникова так же попыталась осудить Анну Жаворонкову за воспитание. Экспертам в студии пришлось одергивать вологжан за травлю.

Кроме всего прочего, что свалилось на плечи мамы Сони, ей пришлось добиваться, что б ее старшему сыну разрешили попрощаться с сестрой. Он был изъят из семьи. И находится сейчас в реабилитационном центре в Череповце. По словам матери звонит каждые 15 минут.

«Я еле-еле добилась того, что бы он попрощался с с сестрой. На похоронах он не верил, что это она. На поминки его не отпустили», — говорит Анна.

Сейчас она все еще разлучена с сыном. На женщину возбуждено уголовное дело за оставление ребенка в опасности. Травля Анны в социальных сетях продолжается. 

Тэги: гибель детей

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