Обвиняемую в убийстве Сони Жаворонковой направили в Москву на психиатрическую экспертизу

Вологжанка Ульяна Ланская, которую обвиняют в убийстве 9-летней Сони Жаворонковой, сейчас находится в Москве, в научном центре имени Сербского. Здесь она проходит судебно-психиатрическую экспертизу, рассказали журналистам телеканала «Русский север» в управлении СКР по Вологодской области.

«С начала декабря в отношении обвиняемой проводится стационарная судебно-психиатрическая экспертиза в экспертном учреждении Москвы. По результатам выводы экспертов будут оценены и принято решение в совокупности с другими доказательствами по делу. Экспертиза займет месяц», — уточняет ТАСС со ссылкой на следственное управление.

Специалисты должны дать заключение о психическом состоянии 40-летней вологжанки. Известно, что Ланская несколько лет состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

В конце октября Ульяне Ланской предъявили обвинение в убийстве малолетнего. По версии следствия, 16 октября вологжанка встретила на улице двух школьниц и пригласила к себе домой. Позже одну из девочек женщина отправила в магазин, а вторую убила. Она нанесла ей более десяти ножевых ранений. Ланскую задержали 18 октября в Карелии, писал NewsVo.