Ланской предъявили обвинение в убийстве Сони Жаворонковой

26.10.2021 [Происшествия]

Жительнице Вологды Ульяне Ланской, задержанной по подозрению в убийстве 9-летней Сони Жаворонковой, предъявлено обвинение. Об этом сообщает вологодское управление СКР.

«Сегодня сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) регионального СУ СК России подозреваемой предъявлено обвинение в совершении убийства, то есть умышленного причинения смерти малолетнему, — преступлении, предусмотренном п. „в“ ч. 2  ст. 105 УК РФ», — говорится на сайте ведомства.

По данной статье Ланской грозит до 20 лет заключения. Сейчас ей 40 лет.

В субботу, 16 октября, вологжанка встретила двух школьниц на улице и пригласила к себе домой. Позже одну из девочек женщина отправила в магазин, а вторую убила. Она нанесла ей более десяти ножевых ранений. Ланскую задержали 18 октября в Карелии. У следователей есть сомнения в ее психическом здоровье. По делу назначена судебная психиатрическая экспертиза.

 

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Тэги: убийство, дети
Сюжет: Убийство Сони Жаворонковой

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