В Роспотребнадзоре заявили, что неприятный запах воды в Вологде соответствует нормам

Жители Вологды вновь стали жаловаться на неприятный запах воды. Запах появился несколько дней назад. Его появление совпало с начавшимся паводком. В управлении Роспотребнадзора по Вологодской области говорят, что все в норме.

«Управление Роспотребнадзора по Вологодской области информирует, что в связи с обращениями населения города Вологды о неприятном запахе питьевой воды Центром гигиены и эпидемиологии в Вологодской области по поручению Управления организован ежедневный контроль качества питьевой воды в рамках социально-гигиенического мониторинга с 12.04.2022 г. По результатам социально-гигиенического мониторинга на 13.04.2022 г. запах в воде составил — 1 балл (норма по СанПиН 1.2.3685-21 „Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“ — не более 2 баллов)», — сообщили в ведомстве.

По предложению Управления МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» усилило производственный лабораторный контроль и обеспечило ежедневный мониторинг качества воды. Качество питьевой воды сейчас остается на контроле Управления.

Жители Вологды из года в год жалуются на «навозный» запах воды из-под крана. В январе 2020 года специалисты «Вологдагорводоканала» объяснили неприятный запах затяжными дождями и таянием снега.

Как ранее сообщал NewsVo, в 2021 году запах воды чиновники объяснили навозом, который сельхозпредприятия вывозят на поля. Оказалось, что весной из-за большой воды меняется ее состав. Ведь в реку начинают попадать талые, болотные и грунтовые воды. Кроме того, в Вологодском районе рядом с рекой обнаружили место хранения навозного компоста на полях СХПК «Племзавод Майский» и ОАО «Заря», что, по мнению специалистов Роспотребнадзора, также могло стать причиной запаха в воде.

В этом году был заранее усилен контроль за качеством воды и увеличена на два километра зона санитарной охраны в районе основного водозабора.