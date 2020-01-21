Неприятный запах воды из-под крана в Вологде власти объяснили теплой зимой и мелководной рекой

21.01.2020 [Общество]

Специалисты «Вологдагорводоканала» объяснили неприятный запах воды из-под крана затяжными дождями и таянием снега. При этом, как отмечают коммунальщики, вода соответствует всем нормативам.

На воду, пахнущую навозом, жители разных микрорайонов города начали жаловаться еще на прошлой неделе.

— С 18 января из крана течёт вода с запахом и привкусом навоза, район площади Чайковского. Такое бывает весной при обильном таянии снега, а сейчас и зима такая. Фильтр за 4 тысячи рублей + кипячение не помогают. Что «Водоканал» делает для возобновления подачи воды без привкуса и запаха и делается ли что-то для того, чтобы эта ситуация не повторялась ежегодно и чаще? — задал вопрос корреспондентам NewsVo вологжанин Михаил.

По словам и. о. генерального директора компании Евгения Волкова, очистные сооружения в городе работают исправно, каждый день отбирается около тысячи различных проб воды на разных участках  производственной цепочки. При этом на водоканал за последние несколько дней действительно поступило большое количество жалоб на неприятный запах водопроводной воды. Причиной этому стала теплая зима, говорят специалисты. Кроме того, река Вологда как основной источник забора воды для города достаточно мелководна, «из-за чего примеси в исходной воде ощущаются сильнее».

«Сотрудники предприятия своевременно обнаружили изменения ряда показателей исходной воды, в том числе и запаха. В соответствии с этим изменены дозы реагентов. С момента обнаружения проблемы вода, подаваемая в город, соответствовала и соответствует гигиеническим нормам. Стоит понимать, что река Вологда достаточно мелководна. Из-за этого состав воды в ней, в зависимости от сезона, сильно меняется, по некоторым показателям в десятки раз. В других городах, например, в Архангельске и Череповце, источники воды более полноводные, поэтому изменения в исходной воде ощущаются не так сильно», — цитирует Евгения Волкова новостной сайт городской администрации.

Ранее NewsVo сообщал, что 27 декабря в Вологде после реконструкции запустили реагентное хозяйство очистных сооружений «Вологдагорводоканала». Сообщалось, что дозирование и весь процесс подачи реагентов в воду стал полностью автоматизированным, также появились новые технологии очистки — использование сульфата аммония, активированного угля и кальцинированной соды. 

В администрации отмечают, что пусконаладочные работы на новом оборудовании продолжатся в течение года. За это время специалисты подберут оптимальные дозы реагента для различных сезонов.

Тэги: вода, питьевая вода

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