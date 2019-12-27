Жителей Вологды обещают обеспечить питьевой водой к 2025 году

27.12.2019 [Общество]

27 декабря после реконструкции запустили реагентное хозяйство очистных сооружений «Вологдагорводоканала». Дозирование и весь процесс подачи реагентов в воду стал полностью автоматизированным, также появились новые технологии очистки — использование сульфата аммония, активированного угля и кальцинированной соды.

Теперь на выходе с очистных вода соответствует гигиеническим нормативам по хлорорганике и по содержанию алюминия, сообщает пресс-служба городской администрации. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и мэр Вологды Сергей Воропанов выпили по стакану воды с модернизированных сооружений.

На реконструкцию реагентного хозяйства было выделено 219 млн рублей. Пусконаладка оборудования будет продолжаться в течение года, чтобы откорректировать работу с исходной водой разного качества в разные сезоны

«Мы убрали мутность, цветность, примеси остаточного алюминия, железа, хлорорганических соединений. Вода на выходе с очистных сооружений соответствует всем нормам и САНПИНам. Я поздравляю вологжан с этим важным событием, его ждали долгие годы. На этом реконструкция и модернизация системы водоснабжения Вологды не заканчивается. Второй этап — полная замена магистральных водоводов. Это позволит избежать вторичного загрязнения, так как сейчас трубы сильно изношены. На эти цели выделено 260 млн рублей. Третий этап — строительство четвертого блока очистных сооружений и полная модернизация трех остальных. Объем инвестиций — 1,8 млрд рублей. После завершения всех работ мы на 100% обеспечим Вологду чистой питьевой водой», — подчеркнул глава региона Олег Кувшинников.

На своей странице в соцсети губернатор также отметил, что работы по всем трем этапам будут завершены к 2025 году, после чего о проблемах с водой можно будет забыть на тридцать лет:

- Это только начало реконструкции сетей. Следующий шаг – прокладка магистральных водоводов. Затем – строительство четвёртого блока очистных. К 2025 году все вологжане получат качественную питьевую воду. После этого на 30 лет можно будет забыть про проблемы с водой.

Напомним, в 2006 году городские власти обещали решить проблему с качеством питьевой воды в Вологде к 2009 году. Деньги на проведение работ собирались брать в кредит у Европейского банка.

Тэги: питьевая вода, очистные сооружения, Вологдагорводоканал

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