«За вонючую воду мы платим и переплачиваем»: жители Вологды пожаловались губернатору на качество питьевой воды

02.03.2020 [Общество]

Жители Вологды пожаловались через соцсети губернатору на качество воды из-под крана. По словам горожан, неприятный запах не проходит уже несколько дней. 

«В этот раз «навозный» период в Вологде стартовал в феврале. И тут дело явно не в трубах, иначе пахло бы весь год. Не только в Прилуках, но и в Лосте за вонючую воду мы платим и переплачиваем. Вода невозможно воняет навозом, когда это прекратится?» — зачитал обращения жителей на оперативном совещании в правительстве Олег Кувшинников.

По словам начальника департамента природных ресурсов Вологодской области Дмитрия Банникова, вода в кранах вологжан может получить неприятный запах из-за навоза, который сельхозпредприятия вывозят на поля.

«Жидкие отходы животноводства перед вывозом на поля должны отстаиваться, обезвоживаться в отстойниках специальных, затем уже вывозиться на поля и сразу же запахиваться, чтобы не допустить в период активного таяния снега попадания в водные объекты по каналам и ручьям. Жалобы у нас возникают, как правило, именно в период активного таяния снега. Загрязняющие вещества попадают в водный объект и затем уже идут по зонам сантитарно-охранным в водозабор, в том числе, города Вологды. Однако водозабор и водоподготовка должны справляться и с повышением ПДК, которое проявляется в водных объектах, — отметил Банников. — Предлагаем совместно с Росприроднадзором оперативно организовать и провести обследование всех водоохранных зон на предмет нарушения норм, с административными расследованиями. По итогам этого обследования подготовим отчет.

Губернатор заявил, что комиссия из специалистов Росприроднадзора, департамента природных ресурсов и департамента сельского хозяйства Вологодской области должна обследовать водозаборы на территории всех муниципалитетов, где есть аналогичные жалобы на качество воды.

Главам муниципалитетов также поручено взять под контроль работу сельхозпредприятий в водоохранных зонах.

«Бесконтрольный вывоз навоза в поля, который стекает в наши реки и озера перед нашими водозаборами может привести к многократным превышениям ПДК в водных источниках. Этого допускать нельзя», — сказал губернатор.

Администрации Вологды также велели к середине дня 3 марта предоставить отчёт о составе воды после прохождения через очистные сооружения «Водоканала».

Ранее NewsVo сообщал, что в январе специалисты «Вологдагорводоканала» объяснили неприятный запах воды из-под крана затяжными дождями и таянием снега. При этом, как отмечают коммунальщики, вода соответствует всем нормативам.

Тэги: питьевая вода

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