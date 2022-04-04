Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию

Военнослужащий Данила Воробьев, которого больше месяца разыскивала мать, вернулся на территорию России. Об этом сообщили его родственники.

В начале марта мать молодого человека из Сокола, который проходит службу в вооруженных силах РФ, Любовь Воробьева обратилась в общество Красного Креста с просьбой помочь найти ей сына. Последний раз он связывался с ней с украинских номеров.

По словам матери сын был призван служить летом этого года. Попал в город Наро-Фоминск Московской области. Затем был отправлен на учения. 12 февраля последний раз вышел на связь. И появился только 27 февраля.

В Вологодском региональном отделении Красного Креста приняли заявление и пообещали помочь.

Позже Любовь Воробьева, дала интервью Новой Газете, в котором рассказала, что 27 февраля вечером перед ночной сменой ей пришла смс: «Я офицер украинской армии, знаете ли вы, где находится ваш сын?». Далее были сообщены личные данные сына. Потом поступил видеозвонок. Разговор с сыном, она записала на видеокамеру, чтобы у нее были доказательства того, где он находится, ведь ее уверяли, что Даниил в расположении, никуда не уезжал. Сейчас трубку от матери и его невесты официальные органы чаще вообще не берут.

«Письменные запросы посланы в военную и районную прокуратуры, командованию Западного военного округа, ФСБ, в воинскую часть… Мы были в военкомате, в военной прокуратуре, в Красном Кресте, — перечисляет юрист Анна Смирнова, безвозмездно помогающая Любови Воробьевой. — В региональном отделении Красного Креста реально взялись помочь: они нас приняли, направили наше обращение в Московский комитет Красного Креста, откуда оно должно поступить уже в международный, в тот отдел, который занимается военнопленными»

Официального подтверждения пленения рядового Воробьева от Минобороны нет. Опровержения также нет.

9 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы на территории Украины. Они участвуют в проведении специальной военной операции.

По словам родственников, 3 апреля, Даниил отзвонился им и сообщил, что находится в Москве.