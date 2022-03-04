Мать военнослужащего из Сокола обратилась в Красный Крест в поисках сына

Мать молодого человека из Сокола, который сейчас проходит службу в вооруженных силах РФ, обратилась в общество Красного Креста с просьбой помочь найти ей сына. Последний раз он связывался с ней с украинских номеров.

По словам матери сын был призван служить летом этого года. Попал в город Наро-Фоминск Московской области. Затем был отправлен на учения. 12 февраля последний раз вышел на связь. И появился только 27 февраля.

В Вологодском региональном отделении Красного Креста приняли заявление и пообещали помочь.

«Сейчас мы примем от вас информацию, официальное заявление о том, что Ваш сын пропал, в свою очередь, мы Российский красный крест являемся элементом международного движения Красного креста и Красного полумесяца. Я сегодня же направлю материалы в центр розыска информации Российского красного креста, дальше они будут направлены в международный комитет красного креста, который обладает мандатом на возможность осуществления международной деятельности во время международного конфликта в любой стране мира. Наши коллеги из международного комитета Красного Креста примут эту информацию и примут все необходимые меры», — пояснил матери председатель РО РКК Игорь Трофимов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины.