Мать военнослужащего из Сокола не может добиться ответа от военных о том, где ее сын

Жительница Сокола Любовь Воробьева, которая уже почти месяц ищет своего сына — военнослужащего Даниилу Воробьева дала интервью Новой Газете. Женщина уже почти месяц не может добиться официального ответа о том, где ее сын.

Ранее мать молодого человека из Сокола, который сейчас проходит службу в вооруженных силах РФ, обратилась в общество Красного Креста с просьбой помочь найти ей сына. Последний раз он связывался с ней с украинских номеров.

Любовь Воробьева. Фото: Татьяна Брицкая / «Новая газета»

По словам матери сын был призван служить летом этого года. Попал в город Наро-Фоминск Московской области. Затем был отправлен на учения. 12 февраля последний раз вышел на связь. И появился только 27 февраля.

В интервью Новой газете жительница Сокола рассказала, что 27 февраля вечером перед ночной сменой ей пришла смс: «Я офицер украинской армии, знаете ли вы, где находится ваш сын?». Далее были сообщены личные данные сына. Потом поступил видеозвонок.

«Я первое что спросила: «Сыночек, ты подписывал контракт?» Он сказал: «Нет, мама, не подписывал», — говорит женщина в интервью.

У матери четверо детей, Даню ждет в Соколе невеста. Мать работает на заводе.

Разговор с сыном, она записала на видеокамеру, чтобы у нее были доказательства того, где он находится, ведь ее уверяли, что Даниил в расположении, никуда не уезжал. Сейчас трубку от матери и его невесты официальные органы чаще вообще не берут.

«Письменные запросы посланы в военную и районную прокуратуры, командованию Западного военного округа, ФСБ, в воинскую часть… Мы были в военкомате, в военной прокуратуре, в Красном Кресте, — перечисляет юрист Анна Смирнова, безвозмездно помогающая Любови Воробьевой. — В региональном отделении Красного Креста реально взялись помочь: они нас приняли, направили наше обращение в Московский комитет Красного Креста, откуда оно должно поступить уже в международный, в тот отдел, который занимается военнопленными»

Официального подтверждения пленения рядового Воробьева от Минобороны нет. Опровержения также нет. Однако, семья Воробьевых столкнулась с обвинениями в социальных сетях о том, что они создали фейк. Кроме этого, женщине советовали не обращаться к журналистам.

«Прямых угроз не было, но сверху, вероятно, было спущено — не распространять информацию о плене Даниила, — считает Анна Смирнова. — Были звонки с советами не принимать журналистов. Жаловаться и писать заявления никто не запрещал, чувствовалось, что боялись именно общественного резонанса, выхода информации за пределы семьи и области».

«Прошу разыскать моего сына, сообщить мне о его местонахождении и состоянии здоровья. Прошу срочно принять меры для возвращения моего сына на территорию РФ. Прошу провести проверку законности его привлечения к военной операции на территории Украины и сообщить о результатах такой проверки», — написала Любовь Воробьева в своем заявлении в воинскую часть.

9 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы на территории Украины. Они участвуют в проведении специальной военной операции.