Кисточки для рисования добавили в бесплатные наборы для первоклассников в Вологодской области в этом году

16,5 тысячи детей в Вологодской области получат в этом году бесплатные наборы канцелярских товаров ««Первый раз в первый класс».

– Программа «Первый раз в первый класс» работает в Вологодской области уже четвертый год. За это время школьные принадлежности получили более 53 тысяч наших первоклассников. В наборе все самое необходимое для успешной учебы и творчества, – сообщает губернатор Олег Кувшинников.

В набор входят: папка-портфель, пенал с канцелярскими принадлежностями, расписание уроков, альбом для рисования, краски, цветные карандаши и металлический конструктор.

Также сообщается, что в прошлом году по просьбам родителей к набору добавились светоотражатели. А в этом году, по советам учителей, в набор добавили кисточку для рисования.

По словам губернатора, наборы будущим первоклашкам начнут выдавать уже через месяц с 1 мая.

Дети, которые посещали сад, получат набор на выпускном, а те, кто садик не посещал, могут взять набор в управлении образования по месту жительства.

В 2019 году NewsVo сравнивал цены, сколько денег на закупку этих наборов потратили из областного бюджета и сколько эти канцтовары стоили на самом деле. Если ориентироваться даже на розничные цены, по всем контрактам тогда «в трубу» улетело почти 5 миллионов рублей. По оценке оптовиков, цифра получилась еще больше – около 10 миллионов.

Данная информация привлекла внимание сотрудников прокуратуры и ведомство провело проверку.

Проверка подтвердила, что закупки были проведены с нарушениями, но итогом стал всего лишь штраф на сумму 15 тысяч рублей.