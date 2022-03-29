«Северсталь» продала ООО «Синтез-ПКЖ», которую купила всего два года назад

«Северсталь», принадлежащая Алексею Мордашову, вышла из группы «Синтез», которую она приобрела в марте 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ЕГРЮЛ, новым собственником ООО «Синтез-ПКЖ», входящей в группу «Синтез», стала зарегистрированная в Череповце компания ООО «Консалтинг. Инвестиции». Ее владельцем указан Алексей Кирп.

«Северсталь» купила компанию за 1,4 млрд рублей в марте 2020 года. ООО «Синтез-ПКЖ» является единственным в России и СНГ производителем порошков карбонильного железа и вторым в мире по объему производителем такой продукции с долей рынка около 10%. Объем производства «Синтез-ПКЖ» готовой продукции составляет около 1,5 тыс. тонн. Основная доля выручки (свыше 95%) компании приходится на экспортные продажи. Предприятие входило в состав метизного подразделения «Северстали». Условия сделки не оговариваются.

Ранее NewsVo писал что 28 февраля Евросоюз ввел санкции Евросоюз против Алексея Мордашова в связи проведением специальной военной операции на территории Украины. После этого власти Италии конфисковали две яхты российских олигархов. Одна принадлежит главе «Северстали» Алексею Мордашову, вторая бизнесмену Геннадию Тимченко. 18 марта финансовая гвардия Италии наложила арест на жилую недвижимость Алексея Мордашова.

19 марта Алексей Мордашев передал своей жене 29,9% акций туристического концерна TUI Group, с долей 29,9% Власти Германии начали расследование из-за смены бенефициара, процедура была остановлена.