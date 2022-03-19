Алексей Мордашов передал жене 30% акций TUI

19.03.2022 [Политика]

Алексей Мордашев передал своей жене 29,9% акций туристического концерна TUI Group, с долей 29,9%  Власти Германии начали расследование из-за смены бенефициара

О том, что Марина Мордашова стала владельцем 29,9%, стало известно после раскрытия информации на Лондонской фондовой бирже.

28 февраля Евросоюз ввел санкции Евросоюз против Алексея Мордашова в связи проведением специальной военной операции на территории Украины.

Власти Италии конфисковали две яхты российских олигархов. Одна принадлежит главе «Северстали» Алексею Мордашову, вторая бизнесмену Геннадию Тимченко. 

18 марта финансовая гвардия Италии наложила арест на жилую недвижимость владельца «Северстали» Алексея Мордашова

Тэги: Алексей Мордашов, санкции

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