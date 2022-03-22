В Вологде начались подготовительные работы на площадке будущего скейт-парка на улице Мира.

Сейчас строители расчищают площадку от снега, в ближайшее время сюда привезут конструктивные элементы будущего скейт-парка.

Ранее сообщалось, что на работы по благоустройству общественного пространства из городского бюджета были выделены 40 миллионов рублей. Сейчас пресс-служба администрации города Вологды сообщает, что подрядчиком выступает компания ООО «Федераль» из Санкт-Петербурга. Стоимость работ составит 39 млн рублей, сдать объект планируется летом 2022 года.

Напомним, площадку для экстремальных видов спорта планируется открыть в Вологде ближайшим летом. Она будет построена на месте заброшенного хоккейного корта на берегу Золотухи – со стороны улицы Мира и Козлёнской.

Работы ведутся в рамках деятельности проектного комитета «Малая река большого города», который был создан по инициативе мэра города Сергея Воропанова и посвящен реновации реки Содемы.

– Вспомогательные конструкции были изготовлены удаленно, на предприятии под Санкт-Петербургом. Сам бетонный конструктив скейт-парка будет формироваться уже на месте. Сейчас работники уже в Вологде, расчищают площадку и готовят место под строительный городок. Напомню, проект мы прорабатывали совместно с сообществами спортсменов, он предусматривает создание современной точки притяжения для проведения спортивных мероприятий, тренировочной площадки, а также станет пространством для отдыха. Будут сделаны экстрим-зоны и элементы для катания, навесы, площадки для мероприятий, места для отдыха и общения, элементы выходов к воде и так далее, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo рассказывал, что в марте этого года в Вологде открылся первый крытый скейт-парк по адресу: Панкратова, 84. Его построил предприниматель Максим Фатиев.

