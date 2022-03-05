В Вологде открыли первый крытый скейт-парк

05.03.2022 [Спорт]

В Вологде открылся первый крытый скейт-парк, который был построен на улице Панкратова, 84 предпринимателем Максимом Фатиевым

«В условиях нашего климата зимой молодежи необходимы и крытые скейт-площадки, и мы рассматривали варианты решения этого вопроса», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Здание в областной столице имеет размеры 40 на 15 метров и переменную высоту потолков от 4 до 6 метров, чтобы была возможность установить разное оборудование. Одновременно в скейт-парке может заниматься 20 человек. Есть несколько самокатов, велосипедов и скейтбордов, которыми посетители могут пользоваться бесплатно. Посещение скейт-парка возможно на платной основе. Также на новой площадке планируется проведение спортивных мероприятий разного уровня, в том числе — фестиваля «Дыхание улиц», который состоится этим летом, — сообщает пресс-служба администрации города.   

«В Вологде не было теплого крытого скейт-парка, и я решил его построить. Рад, что все получилось, ребятам, которые здесь занимаются, нравится», — рассказал предприниматель Максим Фатиев.

Кстати, этот же предприниматель построил открытую площадку в Грязовце.

Тэги: скейтпарк, предприниматель, инвестор

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