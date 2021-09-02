Скейт-парк на берегу реки Золотухи построят в Вологде

02.09.2021 [Общество]

40 млн рублей выделили из городского бюджета на строительство скейт-парка на берегу реки Золотухи в Вологде. Соответствующее решение было принято депутатами Гордумы 2 сентября, на внеочередной сессии. 

— Начинаем создавать классное молодёжное пространство на берегу реки Золотуха. О нем давно мечтала и просила активная молодёжь. Над проектом трудились архитекторы Лаборатории городской среды, профессиональные райдеры и просто любители активного образа жизни,  — написал в соцсети мэр города Сергей Воропанов. 

Конкурс по выбору подрядчика на проведение работ, как сообщил мэр, проведут в сентябре–октябре. На первом этапе планируется создать бетонную экстрим-зону, амфитеатр, сцену, входную зону. 

Ранее NewsVo сообщал, что председатель Федерации скейтбординга Череповца Андрей Герасимов просит остановить строительство скейт-парка у Дворца металлургов в городе. По его мнению, местная фирма просто не справится с созданием такого объекта, и результат ее работы даже не смогут ввести в эксплуатацию.

Тэги: скейтпарк

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