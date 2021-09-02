Скейт-парк на берегу реки Золотухи построят в Вологде

40 млн рублей выделили из городского бюджета на строительство скейт-парка на берегу реки Золотухи в Вологде. Соответствующее решение было принято депутатами Гордумы 2 сентября, на внеочередной сессии.

— Начинаем создавать классное молодёжное пространство на берегу реки Золотуха. О нем давно мечтала и просила активная молодёжь. Над проектом трудились архитекторы Лаборатории городской среды, профессиональные райдеры и просто любители активного образа жизни, — написал в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

Конкурс по выбору подрядчика на проведение работ, как сообщил мэр, проведут в сентябре–октябре. На первом этапе планируется создать бетонную экстрим-зону, амфитеатр, сцену, входную зону.

Ранее NewsVo сообщал, что председатель Федерации скейтбординга Череповца Андрей Герасимов просит остановить строительство скейт-парка у Дворца металлургов в городе. По его мнению, местная фирма просто не справится с созданием такого объекта, и результат ее работы даже не смогут ввести в эксплуатацию.