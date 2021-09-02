Скейтбордисты Череповца просят остановить строительство плазы у Дворца металлургов

02.09.2021 [Общество]

Председатель Федерации скейтбординга Череповца Андрей Герасимов просит остановить строительство скейт-парка в городе. Об этом он пишет в посте на своей странице в соцсети.

О том, что двустороннюю бетонную скейт-плазу со ступеньками и боксом построят на площади у Дворца металлургов, в начале лета заявил мэр города Вадим Германов. 

Скейтбордист Андрей Герасимов пишет, что в новостях о строительстве плазы фигурировал проект от компании Fk-ramps (на фото).

— По причине увеличения цены для реализации проекта привлекли череповецкую строительную компанию «Вектор». Прошу остановиться на данном этапе, пока не поздно. Такого рода парки строят 2-3 специализирующиеся на этом компании в России. Это очень сложно и технологично. Если не потянуть такой парк, лучше установить фанерный парк от одного из производителей. При всем уважении к мэру и компании «Вектор» мы никак не сможем сделать бетонную плазу, ребята, — пишет Герасимов. 

Он предостерегает мэрию Череповца от повторения ошибок других городов. По словам Герасимова, в интернете регулярно выкладывают скейт-парки, которые сделаны силами местных производителей. Многие из них невозможно ввести даже в эксплуатацию.

— Появился даже термин «скейтпарки-уроды», именно их и сносят сразу же после строительства, из-за опасности для катающихся. В экстремальных видах спорта безопасность очень сильно зависит от качества и геометрии площадки, — отмечает скейтбордист. 

Андрей Герасимов считает, что лучше установить фанерный скейт-парк, чем сделать плохой бетонный. 

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