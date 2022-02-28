Подготовка к строительству первого городского экстрим-парка идет в Вологде

Подготовка к строительству первого городского экстрим-парка «Яма» идет в Вологде.

Напомним, площадку для экстремальных видов спорта планируется открыть в Вологде ближайшим летом. Она будет построена на месте заброшенного хоккейного корта на берегу Золотухи – со стороны улицы Мира и Козлёнской.

– Профессиональная команда FK-ramps уже изготавливает в цехах элементы для будущей событийной площадки – кубы, из которых будет строится амфитеатр, – сообщают участники Лаборатории городской среды, которые участвовали в проектировании объекта.

Ранее NewsVo сообщал, что на сессии Городской думы 2 сентября прошлого года депутаты выделили из бюджета более 40 миллионов рублей на создание нового современного молодежного пространства в областной столице.

По замыслу разработчиков, экстрим-парк будет разделен на несколько функциональных зон: экстрим, событийная, зона отдыха у воды, кафе, стена граффити, входная группа. В проекте также предусмотрены регулируемый въезд для автомобилей со стороны улицы Мира, озеленение, организация прогулочных маршрутов и благоустройство тротуаров.

Над созданием проекта совместно работали архитекторы, профессиональные райдеры и любители активного образа жизни.

Конкурсные процедуры по строительству объекта выиграла компания ООО «Федераль» из Санкт-Петербурга.