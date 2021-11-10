Подрядчик из Санкт-Петербурга построит скейт-парк в Вологде. Напомним, профессиональный скейт-парк планируют разместить на месте старого хоккейного корта на улице Мира, 17б.

Конкурсные процедуры по строительству нового объекта выиграла компания ООО «Федераль» из Санкт-Петербурга. Стоимость работ – 39 млн рублей. Работы должны быть завершены в июне следующего года.

– В ближайшие дни планируется подписание контракта, сразу после этого подрядчик начнет подготовительные работы, в частности, разбивку осей сооружений. В этом году при благоприятных погодных условиях в рамках 1 этапа работ рассмотрим возможность устройства элементов бетонной площадки скейт-парка. Основные работы будем выполнять в 2022 году - там уже предусмотрена сцена, амфитеатр, подходы к новому общественному пространству и большая часть работ по бетонному скейт-парку. Я напомню, этот скейт-парк – инициатива молодежи, вологжане также совместно с профессиональными райдерами участвовали в разработке проекта, - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

На новой площадке также планируется проводить концерты. Здесь запланирован монтаж специальных навесов и организация работы кафе. Большое внимание будет уделено вопросам озеленения: подрядчик приведет в порядок насаждения и высадит новые крупномерные саженцы, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

