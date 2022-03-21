Опрос на тему «Каким должен стать парк Ветеранов» проводится в Вологде

21.03.2022 [Общество]

Опрос на тему «Каким должен стать парк Ветеранов» проводится в Вологде.

Архитекторы и урбанисты Лаборатории городской среды разработают концепцию развития и благоустройства парка, основываясь на пожеланиях и предложениях вологжан.

– Парк Ветеранов любим многими горожанами. Сегодня он требует изменений и преобразований. Для того, чтобы разработать концепцию развития и благоустройства парка, основанную на ваших пожеланиях и предложениях, мы проводим специальный опрос, – сообщается на странице Лаборатории городской среды в социальной сети.

Выразить свое мнение можно, заполнив анкету по ссылке. По словам участников Лаборатории городской среды, в связи с техническими неполадками возможны временные перебои с заполнением онлайн-опроса по парку Ветеранов. Но работа над устранением неполадок ведется, в ближайшее время прием ответов возобновится.

– Расскажите о ценностях и проблемах парка, поделитесь мнением о том, каким бы вам хотелось его видеть в будущем. Эта анкета поможет нашей команде лучше понять запросы и желания жителей и взглянуть на парк вашими глазами, – предлагают вологжанам участники Лаборатории городской среды.

Ранее NewsVo рассказывал, что по решению суда договор по аренде парка Ветеранов, заключенный ранее с фирмой «Аркон», был расторгнут в апреле прошлого года.

– Парк был передан арендатору в 2016 году сроком на 25 лет. Но с тех пор, кроме демонтажа аттракционов, никаких работ по благоустройству не проводилось. Много раз мы пытались вернуть парк городу, но условия контракта не позволяли нам этого сделать, — пояснил тогда ситуацию мэр Вологды Сергей Воропанов.

Арендатор парка пытался оспорить решение суда о расторжении договора, но его обязали вернуть имущество городской администрации.

В ноябре прошлого года арбитражный суд Вологодской области обязал бывшего арендатора парка Ветеранов Вологды ООО «Аркон» вернуть в городской бюджет 366 794 руб. 64 коп. Из этой суммы 360 241 руб. 20 коп., как посчитали в суде, – это необоснованное обогащение, полученное от утилизации аттракциона «Колесо обозрения».

Тэги: парк ветеранов, вопрос, архитекторы, благоустройство

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