Бывшего арендатора парка Ветеранов наказали за сданное в металлолом колесо обозрения

Арбитражный суд Вологодской области обязал бывшего арендатора парка Ветеранов Вологды ООО «Аркон» вернуть в городской бюджет 366 794 руб. 64 коп. Из этой суммы 360 241 руб. 20 коп., как посчитали в суде, - это необоснованное обогащение, полученное от утилизации аттракциона «Колесо обозрения».

Исковое заявление в суд на бывшего арендатора парка Ветеранов подала администрация Вологды. В прошлом году была проведена экспертиза колеса обозрения. Специалисты пришли к выводу, что оно находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит утилизации.

В марте нынешнего года сотрудники ООО «Аркон» разобрали аттракцион и сдали его в «Вологодскую металлоломную компанию». Деньги от реализации колеса арендатор должен был передать в бюджет города, но этого не сделал.

Арбитражный суд Вологодской области посчитал исковое требование обоснованным и обязал ООО «Аркон» вернуть деньги в городской бюджет.

«Арбитражный суд Вологодской области решил взыскать с ООО «АРКОН» в пользу администрации города Вологды 366 794 руб. 64 коп., в том числе: 360 241 руб. 20 коп. неосновательного обогащения в виде прибыли, полученной от утилизации аттракциона «Колесо обозрения» и 6 553 руб. 44 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. Обязать ООО «АРКОН» оформить акт на списание имущества казны города Вологды аттракцион «Колесо обозрения» и представить его на утверждение в департамент имущественных отношений администрации города Вологды», - говорится в решении суда.

Напомним, еще в августе ООО «Аркон», арендатор парка Ветеранов, не смогла обжаловать решение суда о расторжении договора аренды, согласно которому фирма должна была вернуть все имущество парка городской администрации.