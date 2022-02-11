Факты падения снега и льда с крыш на людей зафиксированы в Вологодской области

11.02.2022 [Происшествия]

Жительницу Череповца придавило сошедшей с крыши глыбой льда и снега. Как сообщает издание «Череповецкая истина», это произошло 10 февраля по адресу: Череповец, Горького, 57.

Фото: «Череповецкая истина»

В Вологде подтаявший снег упал на женщину с дома №65 на улице Октябрьской. Пострадавшая отделалась легким испугом. Об этом 9 февраля сообщило ИА «Северинформ»

– Да, сосульки здесь недавно сбили, но весь лед, который сбили с крыши, оставили на тротуаре, теперь вместо него осталась узкая тропинка, причем, впритык к дому, с крыши которого падает снег. Вижу, что большинство таких проблем в городе решается просто натягиванием красной ленты. Но, скажите, как пешеходам тогда передвигаться? Предлагается каждый раз переходить на другую сторону улицы, увидев красную ленту? Вы серьезно? – приводит слова вологжанки Наталии информагентство.

Сосулька упала на 20-летнюю девушку у дома №14 на улице Гагарина в Череповце. Это произошло 11 февраля около 16:00. Пострадавшая доставлена в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, сообщает официальный сайт мэрии города металлургов cherinfo.ru.

Фото: cherinfo.ru

Ранее NewsVo рассказывал, что в начале февраля на 70-летнюю пенсионерку упал лед с крыши торгового центра «Макси» в Череповце на проспекте Победы, 200.

Фото: cherinfo.ru

В других городах и населенных пунктах Вологодской области складывается похожая ситуация. Синоптики сообщают о небывало высоких для февраля температурах в регионе. А так как осадков этой зимой выпало много, то на крышах скопилось большое количества снега и льда.

Так, например, в паблике «Подслушано Тотьма» опубликовано фото, на котором видно, что тротуар завален сошедшим с крыши снегом. «А если кто-нибудь шёл бы» – гласит надпись под фото.

Фото: «Подслушано Тотьма» ВКонтакте

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам в регионах найти виновных в некачественной уборке снега с крыш, из-за которых пострадали люди. 

– Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений СК России в рамках проводимых проверок и расследования уголовных дел дать объективную правовую оценку действиям ответственных за своевременную очистку снега и по результатам представить доклады, – сообщает Следственный комитет РФ.

Порядка 90 фактов некачественной уборки снега и льда с крыш выявлено в одной только Вологде за минувшую неделю. 

Фото пресс-службы администрации города Вологды

– Основную часть нарушений управляющие компании и ТСЖ оперативно устранили. На данный момент по фактам несвоевременного реагирования на замечания инспекторов составлены всего 4 административных материала, которые будут направлены в административно-технический отдел административного департамента, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

В областной столице несвоевременную очистку крыш от снега и льда контролируют административный департамент, департамент городского хозяйства и Центр гражданской защиты города Вологды. 

– Самое главное, конечно, не штрафы. Главное – чтобы УК и ТСЖ, а также частные организации своевременно устранили нарушения и не допустили чрезвычайной ситуации, – говорит заместитель мэра Вологды, начальник административного департамента Алексей Никитин.

В официальном пресс-релизе городской администрации сообщается, что сейчас при уборке снега с крыш внимание в первую очередь уделяется скатным крышам. Именно с них сход снега более вероятен. В начале этого года мэр Вологды Сергей Воропанов поручил своим сотрудникам проанализировать, сколько в городе таких зданий и взять их на особый контроль. 

На сегодня выявлено 495 подобных строений. 392 из них – это многоквартирные дома, семь – частные, остальное - торговые центры и офисные здания. 

Специалисты контролирующих служб сформировали отдельный график и маршрут для обследования этих домов и выявления сосулек и наледей. А вот уборкой крыш занимаются управляющие компании, ТСЖ, представители торговых центров и административных зданий. 

Сотрудники городской администрации напоминают, что ответственность за уборку крыш и дворовых территорий лежит полностью на управляющих компаниях. 

Напомним, что практически каждый год в Вологодской области есть пострадавшие от падения снега и льда с крыш. Так, например, в 2017 году в Вологде глыба льда упала на коляску и санки, в которых сидели дети. В 2018 в поселке Шулма под Череповцом наледь обрушилась с крыши на восьмилетнего мальчика. Ребенок получил серьезные повреждения. В 2019 году после подобного происшествия жительница поселка Суда взыскала с коммунальщиков 100 000 рублей. В прошлом году снежно-ледяная глыба упала на детскую коляску. Ребенок получил травмы. Также весной прошлого года огромные глыбы льда и снега упали на деревянные мостки и школы №1 в Вологде. По счастливой случайности людей в этот момент там не было.

Прошлой весной снег сошел с крыши школы №1 в Вологде и раздавил защитное ограждение. Фото Дениса Буева

Куда обращаться?

Обращения по некачественной уборке от жителей принимают управляющие компании. А при их бездействии жителям Вологодской области необходимо обратиться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы:

  • г. Вологда 8 (8172) 72-45-00
  • г. Череповец 8 (8202) 77-01-12 
  • Бабаевский район 8 (81743) 2-16-29
  • Бабушкинский район 8 (81745) 2-19-99 
  • Белозерский район 8 (81756) 2-21-88
  • Вашкинский район 8 (81758) 2-14-34 
  • Верховажский район 8 (81759) 2-11-50
  • Великоустюгский район 8 (81738) 2-25-45 
  • Вожегодский район 8 (81744) 2-11-80 
  • Вологодский район 8 (8172) 72-32-45 
  • Вытегорский район 8 (81746) 2-12-10 
  • Грязовецкий район 8 (81755) 2-22-97 
  • Кадуйский район 8 (81742) 2-18-61
  • Кирилловский район 8 (81757) 3-13-84 
  • Кич-Городецкий район 8 (81740) 2-17-15
  • Междуреченский район 8 (81749) 2-15-48 
  • Никольский район 8 (8754) 2-10-60 
  • Нюксенский район 8 (81747) 2-84-10 
  • Сокольский район 8 (81733) 2-25-75 
  • Сямженский район 8 (81752) 2-13-30 
  • Тарногский район 8 (81748) 2-27-81
  • Тотемский район 8 (81739) 2-10-83 
  • Усть-Кубинский район 8 (81753) 2-18-05 
  • Устюженский район 8 (81737) 2-13-64
  • Харовский район 8 (81732) 2-25-02 
  • Чагодощенский район 8 (81741) 2-13-47 
  • Череповецкий район 8 (8202) 24-98-61 
  • Шекснинский район 8 (81751) 2-16-83

Как уберечься от падающего с крыши снега. Советы спасателей МЧС:

  1. не приближайтесь к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволяйте находиться в таких местах детям;
  2. предупредите об опасности детей. Игра под опасной крышей может закончиться печально;
  3. при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место другим путем;
  4. после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши, поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места;
  5. если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием;
  6. если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.
     
Тэги: падение снега, снег, глыбы, оттепель, Александр Бастрыкин, Вологодская область, сосульки

ТОП НЕДЕЛИ

Семья с шестью детьми осталась без матери в результате ДТП в Вологодской области
Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков одобрил репрессии и расстрелы
Пропавшая 14-летняя вологжанка обнаружена в Калуге
Почти 40 огнеборцев были отправлены на тушение пожара в квартире в Вологде
В Вологде пропала 14-летняя девочка
В Вологде задержан мужчина за стрельбу на свадьбе из автомата
В России начали проводить рейды по съемным квартирам
В Вологде возбуждено уголовное дело после массовых отключений электроэнергии  
Вологодский суд признал Владимира Корытина виновным в покушении на мошенничество
Локомотив грузового поезда сошел с рельс на территории Грязовецкого района

Похожие новости

В Череповце на 70-летнюю пенсионерку с крыши торгового центра упал лёд

Скорая диагностировала у неё лёгкий ушиб, госпитализация не потребовалась

1705
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Факты падения снега и льда с крыш на людей зафиксированы в Вологодской области
Поликлиники Вологодской области работают в ежедневном режиме
Антимонопольщики признали «Северсталь» виновной в установлении монопольно высоких цен
Суд арестовал жительницу Вологды на шесть суток за неуплату штрафов за превышение скорости
Не по сезону теплую неделю обещают вологодские синоптики
В Шекснинском районе из-за нерасчищенной дороги пенсионерку пришлось вывозить в больницу на санках
В шекснинской колонии №17 объявили конкурс среди осужденных на лучшую снежную фигуру
 
04.02.2022 [Общество]

Как увеличить стоимость ремонта дороги на сотню миллионов: лайфхак от череповецкой мэрии

2831
0
11.02.2022 [БлогоVO]

Быстро про Валиеву в вопросах и ответах

479
0
11.02.2022 [Обзор Прессы]

Новый деревенский закон

47
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика