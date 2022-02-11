Факты падения снега и льда с крыш на людей зафиксированы в Вологодской области

Жительницу Череповца придавило сошедшей с крыши глыбой льда и снега. Как сообщает издание «Череповецкая истина», это произошло 10 февраля по адресу: Череповец, Горького, 57.

Фото: «Череповецкая истина»

В Вологде подтаявший снег упал на женщину с дома №65 на улице Октябрьской. Пострадавшая отделалась легким испугом. Об этом 9 февраля сообщило ИА «Северинформ».

– Да, сосульки здесь недавно сбили, но весь лед, который сбили с крыши, оставили на тротуаре, теперь вместо него осталась узкая тропинка, причем, впритык к дому, с крыши которого падает снег. Вижу, что большинство таких проблем в городе решается просто натягиванием красной ленты. Но, скажите, как пешеходам тогда передвигаться? Предлагается каждый раз переходить на другую сторону улицы, увидев красную ленту? Вы серьезно? – приводит слова вологжанки Наталии информагентство.

Сосулька упала на 20-летнюю девушку у дома №14 на улице Гагарина в Череповце. Это произошло 11 февраля около 16:00. Пострадавшая доставлена в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, сообщает официальный сайт мэрии города металлургов cherinfo.ru.

Фото: cherinfo.ru

Ранее NewsVo рассказывал, что в начале февраля на 70-летнюю пенсионерку упал лед с крыши торгового центра «Макси» в Череповце на проспекте Победы, 200.

Фото: cherinfo.ru

В других городах и населенных пунктах Вологодской области складывается похожая ситуация. Синоптики сообщают о небывало высоких для февраля температурах в регионе. А так как осадков этой зимой выпало много, то на крышах скопилось большое количества снега и льда.

Так, например, в паблике «Подслушано Тотьма» опубликовано фото, на котором видно, что тротуар завален сошедшим с крыши снегом. «А если кто-нибудь шёл бы» – гласит надпись под фото.

Фото: «Подслушано Тотьма» ВКонтакте

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам в регионах найти виновных в некачественной уборке снега с крыш, из-за которых пострадали люди.

– Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений СК России в рамках проводимых проверок и расследования уголовных дел дать объективную правовую оценку действиям ответственных за своевременную очистку снега и по результатам представить доклады, – сообщает Следственный комитет РФ.

Порядка 90 фактов некачественной уборки снега и льда с крыш выявлено в одной только Вологде за минувшую неделю.

Фото пресс-службы администрации города Вологды

– Основную часть нарушений управляющие компании и ТСЖ оперативно устранили. На данный момент по фактам несвоевременного реагирования на замечания инспекторов составлены всего 4 административных материала, которые будут направлены в административно-технический отдел административного департамента, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

В областной столице несвоевременную очистку крыш от снега и льда контролируют административный департамент, департамент городского хозяйства и Центр гражданской защиты города Вологды.

– Самое главное, конечно, не штрафы. Главное – чтобы УК и ТСЖ, а также частные организации своевременно устранили нарушения и не допустили чрезвычайной ситуации, – говорит заместитель мэра Вологды, начальник административного департамента Алексей Никитин.

В официальном пресс-релизе городской администрации сообщается, что сейчас при уборке снега с крыш внимание в первую очередь уделяется скатным крышам. Именно с них сход снега более вероятен. В начале этого года мэр Вологды Сергей Воропанов поручил своим сотрудникам проанализировать, сколько в городе таких зданий и взять их на особый контроль.

На сегодня выявлено 495 подобных строений. 392 из них – это многоквартирные дома, семь – частные, остальное - торговые центры и офисные здания.

Специалисты контролирующих служб сформировали отдельный график и маршрут для обследования этих домов и выявления сосулек и наледей. А вот уборкой крыш занимаются управляющие компании, ТСЖ, представители торговых центров и административных зданий.

Сотрудники городской администрации напоминают, что ответственность за уборку крыш и дворовых территорий лежит полностью на управляющих компаниях.

Напомним, что практически каждый год в Вологодской области есть пострадавшие от падения снега и льда с крыш. Так, например, в 2017 году в Вологде глыба льда упала на коляску и санки, в которых сидели дети. В 2018 в поселке Шулма под Череповцом наледь обрушилась с крыши на восьмилетнего мальчика. Ребенок получил серьезные повреждения. В 2019 году после подобного происшествия жительница поселка Суда взыскала с коммунальщиков 100 000 рублей. В прошлом году снежно-ледяная глыба упала на детскую коляску. Ребенок получил травмы. Также весной прошлого года огромные глыбы льда и снега упали на деревянные мостки и школы №1 в Вологде. По счастливой случайности людей в этот момент там не было.

Прошлой весной снег сошел с крыши школы №1 в Вологде и раздавил защитное ограждение. Фото Дениса Буева

Куда обращаться?

Обращения по некачественной уборке от жителей принимают управляющие компании. А при их бездействии жителям Вологодской области необходимо обратиться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы:

г. Вологда 8 (8172) 72-45-00

г. Череповец 8 (8202) 77-01-12

Бабаевский район 8 (81743) 2-16-29

Бабушкинский район 8 (81745) 2-19-99

Белозерский район 8 (81756) 2-21-88

Вашкинский район 8 (81758) 2-14-34

Верховажский район 8 (81759) 2-11-50

Великоустюгский район 8 (81738) 2-25-45

Вожегодский район 8 (81744) 2-11-80

Вологодский район 8 (8172) 72-32-45

Вытегорский район 8 (81746) 2-12-10

Грязовецкий район 8 (81755) 2-22-97

Кадуйский район 8 (81742) 2-18-61

Кирилловский район 8 (81757) 3-13-84

Кич-Городецкий район 8 (81740) 2-17-15

Междуреченский район 8 (81749) 2-15-48

Никольский район 8 (8754) 2-10-60

Нюксенский район 8 (81747) 2-84-10

Сокольский район 8 (81733) 2-25-75

Сямженский район 8 (81752) 2-13-30

Тарногский район 8 (81748) 2-27-81

Тотемский район 8 (81739) 2-10-83

Усть-Кубинский район 8 (81753) 2-18-05

Устюженский район 8 (81737) 2-13-64

Харовский район 8 (81732) 2-25-02

Чагодощенский район 8 (81741) 2-13-47

Череповецкий район 8 (8202) 24-98-61

Шекснинский район 8 (81751) 2-16-83

Как уберечься от падающего с крыши снега. Советы спасателей МЧС: