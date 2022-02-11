Факты падения снега и льда с крыш на людей зафиксированы в Вологодской области

Жительницу Череповца придавило сошедшей с крыши глыбой льда и снега. Как сообщает издание «Череповецкая истина», это произошло 10 февраля по адресу: Череповец, Горького, 57.
Фото: «Череповецкая истина»
В Вологде подтаявший снег упал на женщину с дома №65 на улице Октябрьской. Пострадавшая отделалась легким испугом. Об этом 9 февраля сообщило ИА «Северинформ».
– Да, сосульки здесь недавно сбили, но весь лед, который сбили с крыши, оставили на тротуаре, теперь вместо него осталась узкая тропинка, причем, впритык к дому, с крыши которого падает снег. Вижу, что большинство таких проблем в городе решается просто натягиванием красной ленты. Но, скажите, как пешеходам тогда передвигаться? Предлагается каждый раз переходить на другую сторону улицы, увидев красную ленту? Вы серьезно? – приводит слова вологжанки Наталии информагентство.
Сосулька упала на 20-летнюю девушку у дома №14 на улице Гагарина в Череповце. Это произошло 11 февраля около 16:00. Пострадавшая доставлена в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, сообщает официальный сайт мэрии города металлургов cherinfo.ru.
Фото: cherinfo.ru
Ранее NewsVo рассказывал, что в начале февраля на 70-летнюю пенсионерку упал лед с крыши торгового центра «Макси» в Череповце на проспекте Победы, 200.
Фото: cherinfo.ru
В других городах и населенных пунктах Вологодской области складывается похожая ситуация. Синоптики сообщают о небывало высоких для февраля температурах в регионе. А так как осадков этой зимой выпало много, то на крышах скопилось большое количества снега и льда.
Так, например, в паблике «Подслушано Тотьма» опубликовано фото, на котором видно, что тротуар завален сошедшим с крыши снегом. «А если кто-нибудь шёл бы» – гласит надпись под фото.
Фото: «Подслушано Тотьма» ВКонтакте
Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам в регионах найти виновных в некачественной уборке снега с крыш, из-за которых пострадали люди.
– Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений СК России в рамках проводимых проверок и расследования уголовных дел дать объективную правовую оценку действиям ответственных за своевременную очистку снега и по результатам представить доклады, – сообщает Следственный комитет РФ.
Порядка 90 фактов некачественной уборки снега и льда с крыш выявлено в одной только Вологде за минувшую неделю.
Фото пресс-службы администрации города Вологды
– Основную часть нарушений управляющие компании и ТСЖ оперативно устранили. На данный момент по фактам несвоевременного реагирования на замечания инспекторов составлены всего 4 административных материала, которые будут направлены в административно-технический отдел административного департамента, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.
В областной столице несвоевременную очистку крыш от снега и льда контролируют административный департамент, департамент городского хозяйства и Центр гражданской защиты города Вологды.
– Самое главное, конечно, не штрафы. Главное – чтобы УК и ТСЖ, а также частные организации своевременно устранили нарушения и не допустили чрезвычайной ситуации, – говорит заместитель мэра Вологды, начальник административного департамента Алексей Никитин.
В официальном пресс-релизе городской администрации сообщается, что сейчас при уборке снега с крыш внимание в первую очередь уделяется скатным крышам. Именно с них сход снега более вероятен. В начале этого года мэр Вологды Сергей Воропанов поручил своим сотрудникам проанализировать, сколько в городе таких зданий и взять их на особый контроль.
На сегодня выявлено 495 подобных строений. 392 из них – это многоквартирные дома, семь – частные, остальное - торговые центры и офисные здания.
Специалисты контролирующих служб сформировали отдельный график и маршрут для обследования этих домов и выявления сосулек и наледей. А вот уборкой крыш занимаются управляющие компании, ТСЖ, представители торговых центров и административных зданий.
Сотрудники городской администрации напоминают, что ответственность за уборку крыш и дворовых территорий лежит полностью на управляющих компаниях.
Напомним, что практически каждый год в Вологодской области есть пострадавшие от падения снега и льда с крыш. Так, например, в 2017 году в Вологде глыба льда упала на коляску и санки, в которых сидели дети. В 2018 в поселке Шулма под Череповцом наледь обрушилась с крыши на восьмилетнего мальчика. Ребенок получил серьезные повреждения. В 2019 году после подобного происшествия жительница поселка Суда взыскала с коммунальщиков 100 000 рублей. В прошлом году снежно-ледяная глыба упала на детскую коляску. Ребенок получил травмы. Также весной прошлого года огромные глыбы льда и снега упали на деревянные мостки и школы №1 в Вологде. По счастливой случайности людей в этот момент там не было.
Прошлой весной снег сошел с крыши школы №1 в Вологде и раздавил защитное ограждение. Фото Дениса Буева
Куда обращаться?
Обращения по некачественной уборке от жителей принимают управляющие компании. А при их бездействии жителям Вологодской области необходимо обратиться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы:
- г. Вологда 8 (8172) 72-45-00
- г. Череповец 8 (8202) 77-01-12
- Бабаевский район 8 (81743) 2-16-29
- Бабушкинский район 8 (81745) 2-19-99
- Белозерский район 8 (81756) 2-21-88
- Вашкинский район 8 (81758) 2-14-34
- Верховажский район 8 (81759) 2-11-50
- Великоустюгский район 8 (81738) 2-25-45
- Вожегодский район 8 (81744) 2-11-80
- Вологодский район 8 (8172) 72-32-45
- Вытегорский район 8 (81746) 2-12-10
- Грязовецкий район 8 (81755) 2-22-97
- Кадуйский район 8 (81742) 2-18-61
- Кирилловский район 8 (81757) 3-13-84
- Кич-Городецкий район 8 (81740) 2-17-15
- Междуреченский район 8 (81749) 2-15-48
- Никольский район 8 (8754) 2-10-60
- Нюксенский район 8 (81747) 2-84-10
- Сокольский район 8 (81733) 2-25-75
- Сямженский район 8 (81752) 2-13-30
- Тарногский район 8 (81748) 2-27-81
- Тотемский район 8 (81739) 2-10-83
- Усть-Кубинский район 8 (81753) 2-18-05
- Устюженский район 8 (81737) 2-13-64
- Харовский район 8 (81732) 2-25-02
- Чагодощенский район 8 (81741) 2-13-47
- Череповецкий район 8 (8202) 24-98-61
- Шекснинский район 8 (81751) 2-16-83
Как уберечься от падающего с крыши снега. Советы спасателей МЧС:
- не приближайтесь к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволяйте находиться в таких местах детям;
- предупредите об опасности детей. Игра под опасной крышей может закончиться печально;
- при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место другим путем;
- после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши, поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места;
- если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием;
- если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.