Не по сезону теплую неделю обещают вологодские синоптики

11.02.2022 [Общество]

Атлантическое тепло продолжает господствовать над территорией Вологодской области. К примеру, в четверг в крайних западных районах региона днем воздух прогрелся до +1,7 градусов.

В выходные дни и в начале следующей недели кардинальных изменений в погоде не ожидается. По-прежнему будет преобладать облачная погода, временами с осадками в виде мокрого снега. В субботу погода немного улучшится, небольшие осадки пройдут лишь местами, дневная температура составит от 0 до -5 градусов.

«В воскресенье при прохождении атмосферного фронта интенсивность осадков возрастет, не исключен умеренный снег. В ночь на понедельник на западе и в центре региона будет не по сезону тепло — от -1 до -6 градусов, в крайних восточных районах возможно понижение температуры до -12 градусов», — рассказала ведущий синоптик вологодского Гидрометцентра Ольга Рыкованова.

В начале следующей недели на территорию области продолжит поступать теплый влажный воздух, в результате чего, по предварительным данным, в дневные часы температура воздуха вновь начнет повышаться до положительных значений.

Похолодание стоит ожидать только в конце следующей недели, когда произойдет перестройка синоптических процессов.

 

Тэги: погода, потепление, мокрый снег

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