Обвинение по делу о падении снежной глыбы на коляску с младенцем в Вологде предъявили мастеру УК

Мастеру управляющей компании в Вологде предъявлено обвинение по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В марте с крыши дома № 128 по улице Козленской вниз скатилась снежно-ледяная глыба и упала на коляску, в которой находилась восьмимесячная девочка. Ребенок получил травмы.

— По версии следствия, мастер одной из управляющих компаний, являясь ответственным за соблюдение требований безопасности и состоянием многоквартирного дома, достоверно знал, что крыша дома на ул. Козленской является скатной и во время оттепели с неё соскальзывают и падают на тротуар общего пользования снежно-ледяные массы, скопившиеся за зимний период. Однако, он не произвел осмотр крыши и фасада дома, не выявил наличие на них снежно-ледяной массы, не организовал мер по их своевременной очистке и не выдал наряд-задание рабочим на производство соответствующих работ, не привлек для выполнения работ специализированные организации, не сообщил об угрозе руководителю управляющей организации, а также не обеспечил безопасность жителей посредством выставления сигнального ограждения, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Сообщается, что расследование дела находится на завершающей стадии, в скором времени его передадут в суд.