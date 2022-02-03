В Череповце на 70-летнюю пенсионерку с крыши торгового центра упал лёд

03.02.2022 [Происшествия]

В Череповце на 70-летнюю пенсионерку с крыши торгового центра «Макси» на проспекте Победы, 200 упал лёд, сообщает официальный сайт города.

По данным издания, скорая диагностировала у пострадавшей лёгкий ушиб, госпитализация не понадобилась.

Управляющий ТЦ рассказал, что инцидент произошёл у входа на подземную парковку. Крыша центра в том месте плоская и пока непонятно, откуда мог упасть лёд. Он добавил, что периметр здания ежедневно осматривают на предмет снеговых шапок и сосулек, и накануне на крыше не было замечено нависшего льда.

Информации о том, будет ли пострадавшая обращаться в полицию, пока нет.

Тэги: падение снега, пенсионерка
фото cherinfo.ru

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