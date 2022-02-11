Поликлиники Вологодской области работают в ежедневном режиме

Ежедневный режим работы кабинетов неотложной помощи в поликлиниках продлен не только в поликлиниках Вологды и Череповца, но и в медицинских учреждениях в районах Вологодской области.

– Эпидемиологическая обстановка на фоне распространения штамма «омикрон» остается неустойчивой. Сегодня в области зарегистрировано 2 245 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 524 – среди детей. Количество госпитализированных также растет. За неделю их число увеличилось на 20% - до 1381 пациента, 127 из которых дети, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

По данным на 11 февраля, за сутки в медицинские организации области поступило более 16 тысяч звонков. В среднем в одну поликлинику поступает от 1600 до 2500 звонков.

Также продолжают болеть сами медики. На 11 февраля на больничном находятся более 2000 медработников.

Ранее NewsVo рассказывал, по данным на 30 января на больничном находились 917 медицинских работников, 31 января – 1208.

– Все это приводит к дальнейшему увеличению нагрузки на первичное звено. Если в штатном режиме эпидсезона количество вызовов в поликлиниках не превышало 50 в сутки, то сегодня эта цифра доходит до 300, – сообщает пресс-служба областного правительства.

Помимо ухода на больничные, в Вологде сложилась острая нехватка медицинского персонала — врачей, фельдшеров и медсестер, в целом. По состоянию на 1 февраля в городских больницах и поликлиниках не закрыта 541 вакансия.

– В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции работа кабинетов/отделений неотложной помощи поликлиник организована в будние дни с 8 до 20 часов, а в субботу и воскресенье с 8 до 17 часов, в том числе в районных медицинских организациях, – говорится в официальном пресс-релизе.