В Вологодской области снова побит рекорд по заболеваемости коронавирусом

11.02.2022 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 2 245 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Регион обновил рекорд заболеваемости.

В России также зафиксирован новый рекорд по количеству заболевших — за сутки зарегистрировано 203 949 новых случаев.

При этом в Вологодской области 1 182 человека выздоровела, 150 человек госпитализировано, четыре человека умерли. Статистика за 11 февраля опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 125 071 пациентам. Большая часть из них — 105 216 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 254 человека.

 

Тэги: коронавирус, пандемия
Сюжет: Пандемия коронавируса

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