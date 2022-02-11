В Вологодской области снова побит рекорд по заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 2 245 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Регион обновил рекорд заболеваемости.

В России также зафиксирован новый рекорд по количеству заболевших — за сутки зарегистрировано 203 949 новых случаев.

При этом в Вологодской области 1 182 человека выздоровела, 150 человек госпитализировано, четыре человека умерли. Статистика за 11 февраля опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 125 071 пациентам. Большая часть из них — 105 216 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 254 человека.