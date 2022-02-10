​​В Вологде не хватает почти 550 медицинских работников

10.02.2022 [Общество]

В Вологде очень большая нехватка медицинского персонала — врачей, фельдшеров и медсестер. По состоянию на 1 февраля в городских больницах и поликлиниках не закрыта 541 вакансия. Об этом в телеграм-канале «Телега мэра» написал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также, по словам мэра Вологды, в городе 207 свободных мест по специальностям учитель, воспитатель, а также младший воспитатель. При этом работу предлагают как государственные (1552 вакансии) и муниципальные (372 вакансии), так и частные предприятия (2107 вакансий).

«Вот только ожидаемая средняя зарплата на рынке труда сегодня выше, чем могут предложить работодатели. Вакансий со средним уровнем заработной платы свыше 30000 руб. — 1695, от 2-00-00 до 30000 руб. — 1885, со средним уровнем заработной платы до 20000 руб. — 716», — написал Сергей Воропанов.

Как говорит мэр Вологды, все больше предприятий отмечают, что привлечением дешевой рабочей силы вопрос не решить, а потому необходимо обучение и внедрение технологий производства, которые требуют меньшего количества работников, но повышает их производительность и эффективность.

«Жаль только, что в строительстве и производстве это точно сработает, а вот в здравоохранении и образовании — вряд ли», — пишет Сергей Воропанов.

В целом по состоянию на 1 февраля 2022 года численность безработных в Вологде составила 1105 человек, уровень безработицы — 0,73% к численности экономически активного населения.

Тэги: вакансии, медицина, мэр вологды

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