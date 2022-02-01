Медики Вологодской области начали массово уходить на больничные

01.02.2022 [Общество]

В Вологодской области массово выбывают из строя медицинские работники. Это связано с тем, что в регионе установлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом.

30 января на больничном находились 917 медицинских работников, 31 января1208, – рассказал на оперативном совании в правительстве Вологодской области заместитель губернатора Антон Кольцов.

За минувшую неделю почти в 2,5 раза увеличилась нагрузка на амбулаторно-поликлиническую службу.

– Уже три дня количество вызовов составляет более 500 по Вологде и Вологодскому району. Позавчера – 521, вчера – 524 вызова. У нас работает 26 бригад, но начали выпадать медики – 32 человека у нас на больничном листе, – рассказал NewsVo Виктор Бурсин, главный врач «Вологодской станции скорой медицинской помощи» имени Турупанова.

На помощь медицинским организациям в этой ситуации приходят студенты медицинских колледжей и вузов. В основном они работают в кол-центрах, отвечают за звонки пациентов.

Благодаря тому, что было принято решение временно приостановить оказание плановой медицинской помощи взрослым пациентам с 31 января, поликлиники смогли перераспределить сотрудников. 

– Те медработники, которые раньше работали на диспансеризации и профосмотрах, сейчас переходят на работу в кабинеты неотложной помощи, в которые обращаются пациенты с признаками ОРВИ, – рассказали NewsVo в пресс-службе департамента здравоохранения Вологодской области.

Число таких кабинетов во всех поликлиниках сейчас увеличивается в связи с ростом количества обращений пациентов.

– Сегодня (31 января – ред.) мы занимались оперативным расширением приемов пациентов с ОРВИ в первой поликлинике Вологды, в медсанчасти «Северсталь», где очереди стали скапливаться на улице. В седьмой поликлинике на 13:30 сегодня (31 января – ред.) принято уже 1 136 вызовов на дом врача педиатра и врача терапевта. За прошедшую неделю зарегистрировано почти 9 000 вызовов бригад скорой помощи, в том числе 1 413 пациентов с коронавирусной инфекцией, – рассказал на оперативном совещании в правительстве области начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников. – Увеличено число кабинетов неотложной помощи. В поликлинике №4 Вологды число кабинетов увеличено в три раза. Также мы следим за количеством бригад для оказания помощи на дому. В седьмой поликлинике сегодня работает 35 бригад, которые выезжают к пациентам с вирусной инфекцией.

Медицинские учреждения привлекают студентов медицинского колледжа и медвузов. В основном молодежь работает в кол-центрах поликлиник.

Помимо этого Волонтерский центр города Вологды приглашает добровольцев:

– Из-за высоких показателей заболеваемости медицинские учреждения города нуждаются в нашей с вами помощи, помощи волонтеров, а именно, в таких видах, как: доставка рецептурных лекарств и бесплатных лекарственных наборов для больных COVID-19; волонтерская помощь в медицинских организациях; работа волонтеров в кол-центрах; помощь автоволонтеров. 

 

Тэги: коронавирус, больничный лист, медработники, врачи
Сюжет: Пандемия коронавируса

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