«Насморк и температура – это еще не угроза жизни»: главврач Вологодской скорой помощи просит вологжан не вызывать «скорую» без острой необходимости

Три дня подряд количество вызовов скорой помощи в Вологде и Вологодском районе в сутки превышает цифру 500. Это связано с резким ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Значительно чаще стали болеть дети.

Статистика Яндекса по коронавирусу в Вологодской области на 1 февраля 2022 года.

– Уже три дня количество вызовов составляет более 500 по Вологде и Вологодскому району. Позавчера – 521, вчера – 524 вызова. У нас работает 26 бригад, но начали выпадать медики – 32 человека у нас на больничном листе. У нас установлен ковид подтвержденный на сегодняшний день. Активизировался этот процесс. Количество ковидов у нас за вчера составило 76 выездов, и 70 выездов – ОРВИ. Напряжение растет, количество вызовов растет, – рассказал NewsVo Виктор Бурсин, главный врач «Вологодской станции скорой медицинской помощи» имени Турупанова.

При этом большая часть вызовов – это жалобы на температуру, причем зачастую даже не очень высокую.

– Много вызовов поступает от достаточно молодых людей 1988-го – 2000-го годов рождения, которые вызывают «скорую» просто с симптоматикой температуры. Кто-то боится, кто-то не дозвонился до поликлиники, а некоторые даже не пытаются обращаться в поликлинику, сразу звонят к нам, – говорит Виктор Евгеньевич. – Мы пытаемся сортировать эти вызовы, но пациенты часто говорят нам, что температура 40, а когда мы приезжаем – температура 38. Мы же не можем проверить по телефону, какая температура.

По словам Виктора Бурсина, такими вызовами «забивается» экстренная служба. Если в это время приходит вызов от экстренного пациента – на ДТП, на инфаркт, на инсульт, на какое-то ранение, у «скорой» не оказывается свободных бригад.

– Мы стараемся держать «экстренку», но сами понимаете, когда затыкается всё, мы на экстренные уже не успеваем. Хотелось бы обратиться к вологжанам: пожалуйста, не вызывайте «скорую» просто при температуре, когда нет значительного ухудшения состояния. Просим поберечь бригады. Зачастую звучит фраза «вы обязаны приехать». Такое потребительское отношение в сложный период. Мы понимаем, что скорая помощь должна выезжать, но есть градация вызовов – есть «неотложные», а есть «экстренные». Экстренные – это жизнеугрожающие состояния. Насморк и температура – ещё не угрожают жизни. Я слушаю, как диспетчерская работает. Мужчина звонит: «У меня температура 37,8». – «А вы в поликлинику обращались?» – «Нет». «Скорая» не для этого существует! «Скорая» должна спасать жизни! Ещё часто говорят: «Мне бы машинку». Для многих вызвать такси и вызвать целую бригаду скорой помощи – по сути, одно и то же.

По словам Виктора Бурсина Вологодская скорая помощь нормально работает при количестве вызовов до 350 в сутки.

– 350-360 вызовов 26 бригадами мы нормально работаем, идём в нормативах «экстренки». 400 вызовов мы ещё держим, но 500 уже перестаём держать, это уже много, – рассказал NewsVo Виктор Евгеньевич. – Мы бы могли заключить допконтракт на машину, но в связи с тем, что люди стали выбывать, нам просто некем будет эту машину комплектовать. Уже сейчас приходится раздваивать бригады и на «насморки» у нас ездит раздвоенная бригада, потому что иначе просто некем заполнять, люди выбывают по болезни.

Сегодня на вологодскую скорую пришли на практику 8 студентов-целевиков с 4-го курса вологодского медколледжа. Но согласно федеральному законодательству, они пока не смогут выезжать к пациентам, их трудоустроят в диспетчерской, потому что диспетчеры в последнее время тоже стали часто болеть.