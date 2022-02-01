В Вологодской области установлен очередной рекорд по количеству заболевших COVID

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд за всю историю пандемии.

В целом в России также побит абсолютный рекорд по заболеваемости коронавирусом — 125 836 новых случаев коронавируса.

При этом в Вологодской области 320 человек выздоровели, четыре человека умерли. Такая статистика 1 февраля опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 108 148 пациентам. Большая часть из них — 98 220 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 214 человек.