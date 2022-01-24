Вологодская прокуратура внесла представление «АкваЛайну» за повышение тарифов

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Лариса Кожевина сообщила в социальных сетях, что областная прокуратура внесла представление управляющему ООО «АкваЛайн» Сергею Бухарину по фактам незаконных доначислений населению платы за вывоз мусора.

Управлением Росреестра по Вологодской области на Бухарина также составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении за «Неправомерные действия при банкротстве».

«Осенью этого года к нам в Законодательное собрание начали поступать многочисленные жалобы на то, что „Аквалайн“ в восточной зоне Вологодчины выставляет дополнительные счета за вывоз мусора. На каждом моём приеме звучат вопросы: как так? с чего? почему? Люди в недоумении. Оно и понятно, все неприятно удивлены фактом непонятных доначислений. Конечно, все обращения, которые мы получили, сразу были отправлены в прокуратуру области и государственную жилищную инспекцию, ведь ни один нормативный правовой акт не даёт право региональному оператору самостоятельно корректировать счета на оплату», — написала депутат Лариса Кожевина.

Ранее NewsVO писал, что в ноябре жители Восточной части Вологодской области получили квитки за вывоз мусора, в которых цена на услугу была выше, чем обычно. Таким образом региональный оператор «АкваЛайн» намерен вернуть разницу за понижающий коэффициент.

Соглашение о применении понижающего коэффициента к тарифам на вывоз ТКО было заключено между ООО «АкваЛайн» и департаментом ТЭК и ТР в 2019 году, потому что жители области возмутились установленными ценами на «мусорные» услуги.

В результате применения понижающих коэффициентов региональный оператор недополучил причитающиеся ему в соответствии с утвержденным предельным единым тарифом денежные средства в размере 149 202 775,77 рублей.

ООО «АкваЛайн», полагаясь на соглашение с департаментом ТЭК и ТР о понижающем коэффициенте от 2019 года, предъявил последнему всю вышеуказанную сумму к возмещению. Однако департамент отказался от добровольного возмещения и выиграл суд по данному спору.

«Дальше проявил смекалку назначенный внешний управляющий предбанкротного мусорного оператора „Аквалайн“ Сергей Бухарин, который по согласованию с кредиторами пошел на хитрый ход — он просто отменил приказы о снижении тарифов и посоветовал взыскать образовавшуюся задолженность с жителей области: по 34 рубля за каждый месяц с человека с начала 2019 года в городах и по 27 рублей в сельской местности», — комментирует ситуацию Лариса Кожевина.

Прокуратура тем временем встала на защиту интересов граждан, разъяснив, что доначисления регоператора противоречат правилам предоставления коммунальных услуг, утверждённым постановлением правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года. Ведь данные правила не предусматривают никакого перерасчёта. Такую же позицию высказала и Государственная жилищная инспекция Вологодской области.

«Прокуратурой внесено представление предприимчивому управляющему Сергею Бухарину по фактам незаконных доначислений населению платы за услугу. А ещё и управлением Росреестра по Вологодской области на того же Бухарина составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении по ч.3 статьи 14.13 КоАП РФ („Неправомерные действия при банкротстве“). Ничего особо серьезного управляющему по этой статье не грозит (предупреждение или штраф до 50 000 рублей), но и ничего приятного в судебном разбирательстве тоже нет, а повторное нарушение может привести к дисквалификации Бухарина», — заключила депутат.

Напомним, что 6 октября 2020 года в отношении регионального оператора была введена процедура наблюдения. ООО «Расчетно-информационный центр Вологда» подал иск в суд о признании фирмы банкротом в связи с задолженностью в 19 млн рублей.

С самого начала мусорной реформы ООО «АкваЛайн» вошел в убытки и стал первым региональным оператором в России, в отношении которого была введена процедура банкротства. Гендиректор «АкваЛайн» Алексей Копейкин винит во всем решения чиновников. В разговоре с РБК он пояснил, что причиной начала банкротства компании стала просьба властей Вологодской области с 2019 года снизить тарифы на вывоз отходов на 20% по сравнению с установленными ранее.

При этом уже в 2018 году убытки компании составили 11,6 млн рублей, а в 2019 году — 166,78 млн руб.