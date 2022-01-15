За неделю Вологодская область добавила к коллективному иммунитету чуть более 1%

В Вологодской области коллективный иммунитет составляет 66,9%. Это больше, чем в среднем по России — 63,7%, однако явно не дотягивает до 80% — показателей, которые указаны в постановлении регионального управления Роспотребнадзора. Именно эту планку ведомство установило еще в октябре прошлого года, пояснив, что показатель в 80% вакцинированных позволит говорить об уровне защищенности вологжан от COVID. Причем, этого уровня регион должен был достигнуть еще в конце декабря прошлого года.

За последнюю неделю коллективный иммунитет в Вологодской области подрос менее, чем на 1,3%. Примерно такой же рост наблюдается и в целом по России.

Как сообщал NewsVo, власти Вологодской области для привлечения жителей региона на пункты вакцинации объявили о выдаче билетов на концерты «Дискотеки 90-х», а старшему поколению пообещали рассаду для огородов и дач. В Вологодском районе подарком за прививку может стать земельный участок в 20 километрах от Вологды.