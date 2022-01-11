Стимулировать к вакцинации региональные власти намерены концертами «Дискотека 90-х»

В Вологодской области в новогодние праздники значительно сократились темпы вакцинации от коронавируса. Сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции региональные власти обсуждали, как вновь привлечь вологжан на пункты вакцинации.

Начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников предложил несколько мер стимулирования граждан. В частности, для лиц старше 65 лет могут организовать выдачу купонов на проведения вакцинации от клещевого энцефалита при вакцинации от COVID. Запланировано раздать 10 000 таких сертификатов. Также предложено раздавать посадочный материал для дач и огородов.

Более молодых вологжан будут завлекать билетами на концерты «Дискотеки 90-х», которые могут быть организованы в марте 2022 года. Билеты на концерты будут раздавать в прививочных пунктах. Также Плотников предложил выдавать бесплатные пригласительные билеты в рамках проекта «Культурный вторник».

На уровне муниципальных образований также предложено проводить различные культурные мероприятия и концерты для разных категорий населения.

В целом, как заявил губернатор области Олег Кувшинников, в регионе режим функционирования повышенной готовности продлен до 28 февраля.