В Вологодском районе подарком за вакцинацию будет земельный участок

13.01.2022 [Общество]

В Вологодском районе проводится акция, в ходе которой победитель сможет получит в подарок земельный участок в 20 километрах от Вологды.

По словам главы Вологодского района Сергея Жестянникова, участниками акции станут все, кто с 15 января по 15 марта сделает первую прививку от коронавируса в медучреждениях Вологодского района. Победитель сможет получить в подарок земельный участок в строящемся коттеджном поселке с инженерной и дорожной инфраструктурой.

В акции могут принять участие все жители региона. Основное условие — получить билет участника акции с уникальным номером можно в медучреждении района после прохождения вакцинации.

Кроме главного приза — земельного участка — также будут предоставлены и другие призы. О подробных условиях и дополнительных призах акции будет объявлено позже.

Тэги: вакцинация, акция, земля
Сюжет: Пандемия коронавируса

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