Ульяну Ланскую вновь доставили в следственный изолятор Вологды

Ульяна Ланская, которую подозревают в убийстве Сони Жаворонковой, доставлена в Вологду после прохождения судебно-психиатрической экспертизы в институте имени Сербского. Как сообщает Вологдарегион, 40-летняя женщина вновь помещена в следственный изолятор.

В настоящее время производство экспертизы находится в завершающей стадии.

«Когда следствие соберет все доказательства и придет к выводу, что дело завершено — оно будет передано прокурору. Затем направлено в суд. Пока срок следствия и арест Ульяны Ланской продлены до 18 марта, следствие продолжается», — рассказала изданию старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Татьяна Пестовская.

Как ранее сообщал NewsVo, Ульяна Ланская подозревается в убийстве Сони Жаворонковой, совершенном в середине октября прошлого года. По версии следствия, женщина заманила девочку в свою квартиру, где убила ее ножом.

Брат Сони сейчас находится в социально-реабилитационном центре «Росток» в Череповце. В отношении его мать ограничена в родительских правах, — добавили в ведомстве.