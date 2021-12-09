Мать Сони Жаворонковой ограничили в родительских правах в отношении сына

В Вологде суд ограничил Анну Жаворонкову в правах на воспитание сына Антона, сообщил мэр города Сергей Воропанов в своём телеграм-канале.

«Анна попыталась рассказать о своей заботе о сыне, якобы она покупала и привозила ему вещи. Однако в органы опеки обратилась женщина, просто желающая помочь Антону, она представила чеки и переписку, подтверждающие, что помощь оказывала именно она», — говорится в сообщении.

Кроме того, женщина не доказала суду, что изменила свою жизнь — отказалась от спиртного и устроилась на работу.

Антон сейчас находится в центре «Росток» и будет жить там, пока органы опеки не примут иного решения. Никто из родственников пока не просил передать им мальчика на воспитание.

Ранее NewsVO сообщал, что иск об ограничении Анны Жаворонковой в родительских правах в суд подали власти Вологды.